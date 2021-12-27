Представители оппозиционно настроенных партий на Алтае – КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду" – планируют в марте 2022 года внести изменения в законопроект о муниципальных выборах. Они уверены, что только так можно изменить ситуацию и сделать голосование всенародным.

Как пишет "Толк", инициатива исходит от представителей КПРФ в краевом Заксобрании. По словам лидера коммунистов Александра Ткачёва, поддержку обещали оказать справедливороссы и представители фракции ЛДПР.

Ткачёв уверен, что если поправки оппозиции получат поддержку, то муниципалитетам будет проще откорректировать уставы к дню голосования.

По словам лидера коммунистов, оппозиция оценила шансы на увеличение своего представительства гораздо выше, чем в 2017-м, – об этом говорят показатели итогов этого года.

В Алтайском крае всенародные выборы глав городов и районов были фактически упразднены в 2010-2011 годах. Муниципалитетам пришлось поменять уставы, согласно которым глав поселений назначают депутаты.

Ранее сообщалось, что к коммунистам в борьбе за возвращение выборов глав муниципалитетов примкнула партия "Новые люди". Если после выборов в Госдуму представители "Новых" получат мандаты, то в полку оппозиции прибудет.