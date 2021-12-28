В комитете по образованию города Барнаула рассказали о школьниках, которые взорвали портфель с петардами неподалёку от лицея № 3. Сообщений в полицию по данному инциденту не поступало.

Отмечается, что дети, которые попали на запись видеокамеры, не опознаны. В третьем лицее информацию по данному случаю не подтвердили.

28 декабря для всех школьников города проведены внеплановые инструктажи по соблюдению мер безопасности при использовании пиротехнических средств.

Напомним, что сообщения о случившемся появились в социальных сетях 27 декабря. Несколько школьников за гаражами начинили портфель петардами и взорвали его.