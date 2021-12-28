В Красноярске рабочие избили пенсионерку, которая сделала им замечание

В Красноярске рабочие напали на пенсионерку, которая сделала им замечание. Об этом сообщает Mash.

По сообщению очевидцев, мужчины на грузовике приехали во двор, стали пилить деревья и раскидывать чурки вокруг. Пенсионерка, которая живет в этом дворе, попросила мужчин не бросать обрубки в палисадник, а также запросила у них разрешение на рубку деревьев.

Рабочие в ответ на это рабочие решили продемонстрировать им физическую силу. Они напали на женщину, а когда проходящие мимо люди решили вступиться за пенсионерку.

У мужчины, который заступился за женщину, диагностировали перелом лучевой кости со смещением. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай женщина напала на судебного пристава из-за требования надеть маску.