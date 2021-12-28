В Красноярске рабочие избили пенсионерку, которая сделала им замечание

В Красноярске рабочие напали на пенсионерку, которая сделала им замечание. Об этом сообщает Mash.
По сообщению очевидцев, мужчины на грузовике приехали во двор, стали пилить деревья и раскидывать чурки вокруг. Пенсионерка, которая живет в этом дворе, попросила мужчин не бросать обрубки в палисадник, а также запросила у них разрешение на рубку деревьев.
Рабочие в ответ на это рабочие решили продемонстрировать им физическую силу. Они напали на женщину, а когда проходящие мимо люди решили вступиться за пенсионерку.
У мужчины, который заступился за женщину, диагностировали перелом лучевой кости со смещением. Полиция проводит проверку.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай женщина напала на судебного пристава из-за требования надеть маску.
Комментарии
Как же всё-таки надоели журналистские штампы..."иномарка"... "пенсионерка"... вот вы, кто пишет, смысл слова "пенсионер" понимаете? И что это, по-вашему это слово означает? Да лишь только то, что человек получает средстьва к существованию от государства в виде пенсии, а не то, что это пожилая и беспомощная в этой связи женщина".
А пенсионеры бывают разные- вон, пенсионеры МВД- 45 лет, хоть в сани запрягай, а он идёт работать- на проходной верёвку перед начальничьей "Волгой" опускать...