Знакомый погибшего журналиста-националиста Егора Просвирнина опроверг слухи о том, что мужчина оставил предсмертную записку. Об этом сообщает РИА Новости.

"Никакой предсмертной записки не было – это фейк. Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте", – сказал он.

Мужчина добавил, что дату и место похорон пока не обозначили.

Напомним, Просвирнин выпал из окна пятого этажа дома на Тверском бульваре. По словам соседей, незадолго до этого журналист ругался с женой. В руках у мёртвого мужчины нашли нож и какой-то баллончик.

Предположительно, Егор Просвирнин находился в состоянии наркотического опьянения.