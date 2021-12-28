На Алтае женщина получила девять лет колонии за попытку убить экс-свекровь тремя ножами

38-летняя жительница Алейска Алтайского края отправится в тюрьму за покушение на убийство пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В августе 2021 года горожанка освободилась из колонии и стала проживать у своей бывшей свекрови. Вечером 9 сентября женщины поругались во время застолья из-за малозначительного повода.

"Злоумышленница нанесла хозяйке дома тремя ножами поочерёдно множественные удары в область грудной клетки и брюшной полости", – говорится в сообщении.

Довести умысел на убийство женщине не удалось, поскольку 70-летней потерпевшей вовремя помогли медики. В результате суд признал подсудимую виновной и приговорил её к девяти годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год.