В Instagram-аккаунте amic.ru стартовал новогодний розыгрыш iPhone 13 Pro на 256 Гб. Возможно, именно вы получите классный подарок прямо накануне Нового года! Уже 30 декабря будет определен победитель.

Подводя итоги года, мы попросили нашего фотографа Екатерину Смолихину собрать самые красивые кадры любимого города и с помощью дизайнера превратили их в креативные заставки для ваших телефонов. Предлагаем ценителям красоты обновить обои на своих устройствах и заодно получить шанс выиграть iPhone. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно купить один из наборов заставок. Или несколько – если хотите увеличить шансы на выигрыш.

Кто может принять участие?

В розыгрыше может участвовать любой пользователь Instagram. Чтобы получить шанс на выигрыш, нужно:

По ссылке приобрести один из пакетов с красивыми заставками для вашего смартфона с видами Барнаула. Стоимость одного пакета – 100 рублей. Обязательно заполните прилагаемую анкету, чтобы мы могли с вами связаться в случае победы.

Подписаться на наш аккаунт в Instagram;

Проверить, открыт ли ваш профиль, и если нет – открыть его на время розыгрыша.

Как купить заставки?

На сайте айфонзасотку.рф выбираете понравившийся набор с фото, заполняете мини-анкету (эти данные нам пригодятся, чтобы связаться с вами в случае вашего выигрыша), оплачиваете пакет фото и или скачиваете фото с сайта или находите их у себя на почте. На почту же вам придет чек об оплате. Если что-то пошло не так, пишите на m.vlasova@amitel.ru или в директ нашего аккаунта в Instagram и мы ответим на любой вопрос.

Итоги розыгрыша мы подведём в прямом эфире 30 декабря 2021 года в 11:00 с помощью генератора случайных чисел. В прямом эфире мы определим победителя, проверим его чек, подписку на аккаунт amic.ru в Instagram (а ещё – открыт ли его аккаунт), и свяжемся с ним, чтобы сообщить прекрасную новость.

Подробнее о правилах розыгрыша (о порядке определения победителя, передаче приза и налоговой ответственности) читайте здесь.