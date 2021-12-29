Новый налог появится в России, но он будет касаться только тех, кто сдаёт жильё в аренду туристам. При этом от полученной суммы необходимо будет заплатить не менее 4%.

Как пишет газета "Известия", ссылаясь на свои источники, таким образом предполагается создать в России реестр туристической недвижимости и ввести идентификационный номер для каждого из владельцев такого жилья.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поддержали нововведения, пишут "Ведомости".

Издание напоминает, что документ о легализации туристского жилья разработали ещё в 2019 году. Чуть позже его приняли в Роспотребнадзоре и Ростуризме.

Ранее ИА "Амител" пояснял читателям, как изменился налог на недвижимость для жителей Алтайского края и как его рассчитывают.