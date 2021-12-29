Сенатор РФ от Алтайского края, член президиума регионального политсовета "Единой России" Виктор Зобнев принял участие в акции "С Новым годом, ветеран!" Вместе с волонтёрами Победы он поздравил с наступающими праздниками ветерана Великой Отечественной войны Петра Яковлевича Бобкова, сообщает пресс-служба партии.

К началу войны Петру Бобкову было 14 лет, работал в колхозе, а после призыва в Советскую Армию в 1944 году был зачислен в 35-й учебный артиллерийский полк рядовым. Войну прошёл в составе первого Дальневосточного фронта, которым командовал маршал Советского Союза Кирилл Мерецков, был командиром орудия 270-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона.

"Свой послевоенный трудовой путь Пётр Яковлевич начал слесарем на Рубцовском тракторном заводе. Но и сейчас, в столь солидном возрасте, он не отдыхает – возглавляет комитет ветеранов Великой Отечественной войны и военной службы Октябрьского района Барнаула. Благодарен движению "Волонтёры Победы" за такую добрую инициативу! От всего сердца поздравляю всех с наступающим Новым годом! Здоровья и счастья на долгие годы!" – написал Зобнев в своём аккаунте в Instagram.