24 декабря партия "Единая Россия" совместно с "Волонтерами Победы" запустила традиционную акцию "С Новым годом, ветеран!", в рамках которой десятки тысяч фронтовиков получат подарки и знаки внимания. В Барнауле старт акции дал депутат Госдумы Иван Лоор.

Парламентарий поздравил с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Николая Константиновича Вытоптова, вручил подарки и поздравления от реготделения партии."С удовольствием принял участие в акции. Был рад встретить Николая Константиновича в добром здравии и хорошем расположении духа. Сегодня ветеранам важно одно — тепло и уют в доме, забота близких людей и внимание соотечественников. В его лице желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни всем ветеранам. Большое спасибо и низкий поклон за их боевой подвиг!" – цитирует Лоора пресс-служба ЕР.

Напомним, активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры, добровольцы поздравят врачей и сотрудников ковидных госпиталей, их пациентов, ветеранов, детей. Мероприятия пройдут в нескольких форматах: украшение приемных покоев в "красных зонах"; передача праздничных продуктовых наборов, а также наборов со сладостями, организация выступлений артистов и т.д.