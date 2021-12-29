Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал дизайнера Артемия Лебедева на 116 тыс. руб. за оскорбление уполномоченной по защите семьи Ольги Баранец, сообщает Znak со ссылкой на объединённую пресс-службу судов города. Из них 50 тыс. руб. пошли на компенсацию морального вреда и 66 тыс. руб. – на оплату экспертизы.

На своём YouTube-канале Лебедев опубликовал видео под названием "Электрические мотоциклы / Обзор вибраторов / Бесконечный карантин", в котором назвал должность Баранец "высосанной из пальца".

"Она сама себя назначила, она сама решила, что она переживает за семьи, и она написала куда-то там в МВД какую-то жалобу, что какие-то школьники на каком-то уроке нарисовали пару радуг…" – заявил Лебедев.

При этом решение суда оказалось куда мягче изначальных условий Баранец: она требовала с Артемия Лебедева 3 млн руб. за моральный вред от полученного оскорбления, 300 тыс. руб. за распространение персональных данных и ещё 5 млн руб. за нарушение авторских прав при использовании её фото без разрешения.

Ранее Артемия Лебедева вызвали в Следственный комитет из-за публикации, в которой он нецензурно высказался о святых мощах. Дизайнер в своём Telegram-канале нецензурно отозвался в том числе о преподобном Сергие Радонежском. Лебедев также высказался об останках Ленина, Ким Ир Сена и Мао Цзэдуна, задавшись вопросом, "откуда в народе желание поклониться мёртвому менеджеру".