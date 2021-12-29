29 декабря писатель и режиссер Евгений Гришковец возглавил Общественный совет при ФСИН России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты РФ. Ранее его возглавлял режиссер Владимир Меньшов, который умер 5 июля.

Кандидатуру Гришковца поддержали единогласно. Заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Гриб заметил, что Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить.

Это не единственное звёздное избрание за 29 декабря. Также сегодня народный артист РФ Сергей Безруков был включен в состав Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, сообщает "Газета.Ru".