Фура с живыми цветами ночью застряла в Алтайском крае

Грузовик с живыми цветами сломался и застрял на трассе в Алтайском крае. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, дальнобойщик следовал из Барнаула в село Кулунда, однако машина вышла из строя.

Автомобиль ехал по дороге ночью. Самостоятельно починить транспортное средство водитель не смог и вызвал спасателей. Спасатели из посёлка Благовещенка пришли на помощь попавшему в беду мужчине. Они отбуксировали автомобиль в отапливаемое помещение пожарно-спасательной части и помогли починить транспортное средство.

Водитель отметил, что спасатели помогли ему сберечь хрупкий товар от порчи и не замёрзнуть ему самому на трассе.