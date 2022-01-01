Морозно и безветренно. Какая погода будет 1 и 2 января в Алтайском крае

Первый день 2022 года в Алтайском крае ожидается морозным. По прогнозам региональных синоптиков, днем температура будет от -14 до -19 градусов, в предгорьях местами – от -8 до -13 градусов.

В Барнауле днем 1 января температуру ожидают в пределах от -14 до -16 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют ни в крае, и в столице. В утренние часы в регионе местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Ночью 2 января будет морозно: по краю синоптики ожидают от -20 до -25 градусов, местами будет -14…-19 градусов. Днем температура составит от -4 до -9 градусов, по востоку местами – от -10 до -15 градусов.

В Барнауле ночью 2 января температура будет от -21 до -23 градусов, днем термометры покажут -10…-12 градусов. Ветер южный, 2-7 м/с. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица.