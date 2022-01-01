Двухэтажный дом сгорел в селе под Иркутском: погибли четверо взрослых и ребенок

Утром 1 января в селе Хомутово под Иркутском загорелся двухэтажный деревянный дом. Площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. В строении в момент ЧП, по информации СМИ, находились девять человек.

В результате пожара погибли три женщины (31, 41 и 51 год), мужчина (41 год) и 11-летний ребенок. Хозяин дома с травмами доставлен в городскую больницу. Сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, в составе сотрудников МЧС, следователей СК и криминалистов. Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России пришли к выводу, что трагедия могла произойти из-за аварийной работы электрооборудования.

В ходе опроса представителей администрации было установлено, что семья на учете у компетентных органов не состояла, соседи семью характеризуют положительно, сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

В Алтайском крае 1 января также не обошлось без ЧП. В регионе произошло два крупных пожара, которые унесли жизни пяти человек.