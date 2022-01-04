Смертельная авария произошла на трассе Р-256 "Чуйский тракт" в Первомайском районе. Подробности происшествия рассказали в региональном МВД.

Водитель автомобиля Audi А3 не справился с управлением при перестроении, после чего ударился в отбойник и врезался в грузовик, который стоял на заправке.

"В результате ДТП пассажир автомобиля Audi А3", мужчина 1995 года рождения, от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель с травмами госпитализирован в барнаульскую городскую больницу № 1. Водитель автомобиля МАН не пострадал", – сказано в сообщении.

Правоохранители устанавливают все подробности и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что водитель "Яндекс.Такси" сначала избил, а после наехал на новосибирскую журналистку Алену Истомину в микрорайоне ОбьГЭС на улице Печатников. Чтобы уехать, она вызвала корпоративное такси, но долго прождала его, замёрзла и решила заказать машину через агрегатор.