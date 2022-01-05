Карета скорой помощи угодила в ДТП в Барнауле

ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Барнауле утром 5 января. Об этом сообщили подписчики паблика "Инцидент Барнаул". Авария случилась на перекрёстке улиц Антона Петрова и Островского.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что скорая столкнулась с чёрным кроссовером. При этом оба транспортных средства получили довольно серьёзные повреждения. Однако о пострадавших не сообщается.

По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу ехавшей машине скорой помощи, что привело к столкновению.

Напомним, накануне, 4 января, жёсткое ДТП произошло в Троицком районе. Неудачная попытка обгона привела к лобовому столкновению двух иномарок. В аварии пострадало четыре человека, включая двоих детей – 2012 и 2015 годов рождения. Всем участникам ДТП оказали медицинскую помощь.