Карета скорой помощи угодила в ДТП в Барнауле

ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Барнауле утром 5 января. Об этом сообщили подписчики паблика "Инцидент Барнаул". Авария случилась на перекрёстке улиц Антона Петрова и Островского.
На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что скорая столкнулась с чёрным кроссовером. При этом оба транспортных средства получили довольно серьёзные повреждения. Однако о пострадавших не сообщается.
По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля не уступил дорогу ехавшей машине скорой помощи, что привело к столкновению.
Напомним, накануне, 4 января, жёсткое ДТП произошло в Троицком районе. Неудачная попытка обгона привела к лобовому столкновению двух иномарок. В аварии пострадало четыре человека, включая двоих детей – 2012 и 2015 годов рождения. Всем участникам ДТП оказали медицинскую помощь.
Комментарии
Судя по повреждениям на кроссовере это скорая не убедилась, что ее видят и пропускают. Следовательно и виноват будет водитель скорой помощи.
а может он с мигалкой ехал
5.01.2022 13:57
гость
Даже если с мигалкой и сиреной, все равно обязан убедиться, что его пропускают.
Да не может на джипе нарушить. Они всегда правы пока живы.
5.01.2022 14:07
- гость -
К примеру, джип уже на перекрестке, а с права на красный летит скорая и что делать водителю джипа? Взлететь или испариться? Он даже мгновенно остановиться и то не сможет.
1421. Да все может быть . Пишут джип не уступил . Специалисты разберутся.
5.01.2022 14:07
- гость -
А ты, убогое, от зависти все чернее и чернее?