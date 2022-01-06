5 января в Барнауле во время прогулки по лесу пропал 15-летний Антон Харский, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт" Алтайского края. Однако в тот же день его удалось найти.

В 16:00 он ушёл из стрелкового комплекса "Олимпийский" по адресу Власихинская, 69ф, в лес и исчез. С собой он нёс лыжи и лыжные палки. "ЛизаАлерт" объявила в 21:30 сбор желающих принять участие в поиске. Активисты просили поделиться с отрядом снегоходами для поиска. Около 23 часов волонтёры сообщили: мальчик нашёлся. "Инцидент Барнаул" сообщает, что подросток уехал на скорой.

Ранее в Барнауле удалось найти 14-летнего мальчика, который ушёл из дома.