В начале 2022 года в рамках реализации городского проекта "Качественная медицина" в Барнауле начнёт работать одно из крупнейших медучреждений Алтайского края – вторая больница скорой медицинской помощи (БСМП-2), сообщает мэрия города.

Для создания БСМП-2 в городе объединили две больницы – № 11 и № 12, которые через несколько лет будут связаны новым корпусом.

Также по проекту продолжится оснащение барнаульских поликлиник. В этом году городская поликлиника № 1 пополнилась цифровым флюорографом и рентген-аппаратом, в 2022 году такое же оборудование получит поликлиника № 7.

Ранее сообщалось, что старое здание поликлиники городской больницы № 3 в Барнауле полностью снесли, а на его месте начали возводить новое. Работы на объекте стартовали в июле, ввод в эксплуатацию назначен на декабрь 2023 года. Новая поликлиника будет одноэтажной, площадь – более 1300 кв. м.