Тела двух женщин, 29 и 35 лет, нашли в комнате общежития на улице Заиграевская в Улан-Удэ. Их удалось обнаружить после того, как жители соседних помещений почувствовали неприятный запах и позвонили в специализированные службы.

Как сообщает следком по Республике Бурятия, 30 декабря местный житель употреблял алкоголь. Около магазина он познакомился с двумя женщинами, которые пригласили его в гости. Они пришли в комнату общежития, где вместе стали распивать спиртное. Через некоторое время между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил со стола нож и нанес им множество ударов поочередно обеим женщинам. От полученных повреждений они скончались.

Убийца после преступления скрылся. Его личность удалось установить при проверке лиц, находившихся под административным надзором. В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания. Ему предъявлено обвинение, он взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).