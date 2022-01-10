В России с 10 января вступил в силу закон об уголовной ответственности за превышение скорости. Об этом сообщает "Лента".
В частности, до трёх лет лишения свободы грозит злостным нарушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. Кроме тюремного срока, предусмотрен денежный штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трёх лет.
Также до двух лет заключения могут получить водители, которые сели за руль после лишения прав.
Ранее сообщалось, что с 9 января в России изменился расчёт стоимости полисов ОСАГО.
Комментарии
Программа развития коррупции и размера взяток? На трассах полно гаишников с переносными знаками 30 и 40!
А , что без конфискации то ?
10.01.2022 09:32
- гость -
Ну есть ведь суд !
всех не пересодют
Воо, хорошая новость, с этого момента гаишникам можно зп не поднимать, вот и экономия в бюджет!
Вся золотая молодежь стройными рядами отправиться на нары. Ждем-с.
Неоднократный это скольки кратный?
10.01.2022 09:50
- гость -
Вся золотая молодежь стройными рядами отправиться на нары. Ждем-с.
Хорошая шутка
А как с неприкасаемыми, остались? Ну вот они будут гонять, а план нужно выполнять, как вы думаете кого будут разводить а план?
10.01.2022 10:18
- гость -
На ваше уставшее самочувствие так сильно длительные выходные повлияли? Кого и как разводить будут? Сколько можно просить не писать бред?
Неоднократность преступлений — это форма множественности преступлений, предполагающая совершение лицом двух и более однородных
Чем тюрьмы конфискации авто и продать. Выручка в бюджет.
10.01.2022 10:23
- гость -
Не покрывай своих. В народе хорошо про "псов режима" никто хорошо не думает. Может и есть честные, во всех ветвях власти, но их ничтожное количество.