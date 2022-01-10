В России с 10 января вступил в силу закон об уголовной ответственности за превышение скорости. Об этом сообщает "Лента".

В частности, до трёх лет лишения свободы грозит злостным нарушителям ПДД за неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час. Кроме тюремного срока, предусмотрен денежный штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере зарплаты за период от двух до трёх лет.

Также до двух лет заключения могут получить водители, которые сели за руль после лишения прав.

Ранее сообщалось, что с 9 января в России изменился расчёт стоимости полисов ОСАГО.