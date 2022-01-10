На Avito продают участки в садоводстве "Берёзовая роща" под Новоалтайском. Цена земель с домами – по 10 тысяч рублей.

Желающие могут купить участок с садовым домиком или сараем, а также с кирпичным домом. Рядом расположен лес. В садоводстве есть электричество и вода, а добраться до него можно на электропоезде или автомобиле. Участки приспособлены для содержания пасеки или разведения домашней птицы.

Ранее стал известен новый собственник участков "Барнаульского разлома" на Партизанской, 60 и 62. Незаконно построенную кофейню в "разломе" придётся снести.