На Avito продают участки в садоводстве "Берёзовая роща" под Новоалтайском. Цена земель с домами – по 10 тысяч рублей.
Желающие могут купить участок с садовым домиком или сараем, а также с кирпичным домом. Рядом расположен лес. В садоводстве есть электричество и вода, а добраться до него можно на электропоезде или автомобиле. Участки приспособлены для содержания пасеки или разведения домашней птицы.
Ранее стал известен новый собственник участков "Барнаульского разлома" на Партизанской, 60 и 62. Незаконно построенную кофейню в "разломе" придётся снести.
Комментарии
В чем причина такой дешевизны?
ну вы что не видите, что это заброшки? мы свою дачу 5 лет назад за 5 тыс купили. Домик был крошечный, но добротный. Участок запущеный. За 5 лет мы картинку из дачи сделали. Дом расширили, баню построили, участок в порядок привели
купить за 10 вложить полляма
не ненадо
10.01.2022 13:32
- гость -
ну купите готовую за 700 тыс. кто вам не дает?
У меня друзья купили дачу за 500 тыс. Вложили в нее за 2 года еще 200. И еще столько же нужно вложить
купите готовую за 700 тыс.
у меня есть продам всего 2 ляма
Они похоже никак не узаконены и фактически ЭТОГО садоводства там нет. Да, там участки недорогие, но 10 тысяч, уж сильно настораживает.
Участки приспособлены для содержания пасеки или разведения домашней птицы.
А потом заплатите огромный штраф за это. Журналисты, Вы хоть читайте что сами пишите. С этого года запрещено вести хозяйство на дачах, в том числе и разведение птицы. Сами же на амике писали что теперь за это штрафы будут.
10.01.2022 13:36
- гость -
Мы всю жизнь куда-то да вкладываем свои деньги. А дом, квартира, дача - это такие места, куда нужно постоянно что-то вкладывать.
10.01.2022 13:52
- гость -
Если на даче все нормально сделать, то вложения минимальны кроме ежегодной оплаты.
Конечно я не про тех, кто устраивает там оазисы с бассейнами и верандами на пол огорода для отдыха.
10.01.2022 13:58
- гость -
а что плохого в бассейне и веранде для отдыха? Вы из тех, кто участок ВЕСЬ огородом засадить готов?
У меня соседи такие. 8 соток. крошечный домик и банька, остальное все засажено картошкой, огурцами, и прочими овощами. Даже присесть негде. Пашут на этом огороде с мая по сентябрь с 6 часов утра до темноты не разгибаясь. Живут вдвое. Вот неужели они столько съедают?
Присесть ? в домике можно полежать. В наше время не посадишь огород на пенсию сдохнешь с голода. Вы не поймете если не будите в их ситуации.
10.01.2022 14:06
- гость -
Вы из тех, кто участок ВЕСЬ огородом засадить готов?
В основном ягода всякая разная, не требующая особого ухода, и плодовые деревья. И немного грядок для физическо-морального развлечения.
10.01.2022 14:13
- гость
Правда? У меня родители пенсионеры. Да. огород садят, но без фанатизма. Половину участка занимает лужайка, беседка. Остальное огород. и хватат им этого урожая с лихвой. Еще и знакомым раздают
10.01.2022 14:13
- гость -
У меня дача это место , где можно посидеть на лужайке с книжкой, попариться в бане, нырнуть в бассейн, пожарить мяска. Ну и прополоть несколько грядок, для удовольствия. А у кого-то - это место , где пашешь на огороде не разгибая спины, а если устал то падаешь в домике. У каждого свое представление об отдыхе, но зачем же осуждать?
10.01.2022 14:22
- гость -
У каждого свое представление об отдыхе, но зачем же осуждать?
Если бы вы внимательно читали, вы бы поняли, что говорилось о затратах, а не об осуждении.
А интересно, на каком основании не собственник продает участки? Они заброшены. Неужели деньги пойдут в карман шайке в составе председательши (которая уже распродала все, что можно в этом садоводстве) и бухгалтера?
Это садоводство давно стоит пустое, и вот так купить дом и жить там одному среди таких же разрешённых домов как то не по себе, это только возрождение заново поможет вернуть снт в прежний вид
10.01.2022 14:33
Интересненько...
вы знакомы с бухгалтером?
Участок может быть неприватизированным. В таком случае садоводство смело его продает, если участок заброшен и за него несколько лет не платятся взносы. Итог: вырученные деньги идут на нужды садоводства (ремонт дороги, замену проводов, ремонт оборудования, охрану) и на садовостве уменьшается количество заросших бурьяном пожароопасных участков с пустующими домами, в которых любят ночевать бомжи
Заброшенные сады, если несколько лет за них не платят, не нашлись хозяева, то администрация снт вправе распоряжаться по своему усмотрению, а в данном случае поможет только коллективное какое то заселение людей, а так там страшно, пустынно, все заросло
нужно сьездить глянуть, что это за садоводство такое. полностью заброшеное. сейчас дачи раскупаются , как горячие пирожки, а это обходят стороной. может там свалка радиоактивных отходов?
Снт там приличное было, часто проезжая по трассе видишь дома призраки, все при чем в основном кирпичные
Покупать дачу нужно в живом садоводстве. Мы купили несколько лет назад заброшенную, но садоводство очень даже живое и небольшое. Управление очень тщательно следит.
Ничего не пойму. Где это садоводство находится?
Когда то у нас было замечательное снт, люди дружно застраивались, жили, и потом стали постепенно старики умирать, детям оказались сады и не надо, и стало постепенно все зарастать, рушиться, народа мало, жить как то страшновато стало, и в итоге скоро будет вот также видимо
10.01.2022 14:40
- гость -
Кто тебе про пирожки рассказал? Пару лет назад на Змеиногорском садоводы продавали садоводство целиком. Правильно пишут-если сдохло садоводство,то своих пирожков ещё добавить надо при продаже.