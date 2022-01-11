В Барнауле пройдёт престижный турнир по MMA, который покажут на телеканале "Матч"

Международный турнир по ММА Open FC пройдёт 5 февраля в Барнауле. Лига OFC признана одной из самых быстроразвивающихся спортивных организаций в Европе. На мероприятие приедут известные бойцы из разных стран, а битвы покажут на федеральном телеканале "Матч".
Среди участников турнира: Михаил Царев, Нурсултон Разибоев, Александр Маслов, Адам Кереш, Вачеслав Свищев, Матеус Сантов. На турнире так же выступят Игорь Глазков, Евгений Бондарь и другие известные бойцы из Сибири.
Алтайский край представят спортсмены Центра смешанных единоборств Team Strela Barnaul: Руслан Габараев, Николай Нестеров, Сарвар Хамидов, Станислав Ермолов, Амин Гасимов, Гусейн Халиков и Андрей Челбаев.
Турнир будут транслировать на федеральном канале "Матч! Боец". Объявлять спортсменов будет известный ринг-анонсер Александр Загорский, а среди vip-гостей будет присутствовать российский боец смешанного стиля, основатель и тренер школы "Шторм" Александр Шлеменко.
Начало мероприятия 5 февраля в 18:00.
Комментарии
Успехов землякам!
а что Канделаки больше не злится на Барнаул и Губерниеву даст дозволение приехать???
Сталинист и алко-борцуха Шлеменко теперь ещё и vip гость.
Место проведения мероприятия?
есть в этом спорте что-то варварское... Фу