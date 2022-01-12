В Барнауле в новогодние праздники подросток решил заработать на вскрытии автоматов с игрушками. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.
За время каникул школьнику удалось обчистить шесть автоматов, из которых он забрал около 20 тысяч рублей.
Как отмечает автор сообщения, в данный момент решается вопрос о привлечении ребёнка к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай пьяный подросток угнал иномарку и совершил на ней несколько ДТП.
В отношении несовершеннолетнего завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", а также составили протоколы по нескольким статьям КоАП.
Комментарии
Пацан к успеху шел..... ))) Недошел.
Ну и что с него выйдет? Щас если закроют - выйдет отпетым уголовником.
Если не закроют ...тож ничего путёвого.
Очень много вопросов к его родителям. Как по мне так надо их наказать, и вернуть награбленное. А на школьника повесить общественно полезные работы - дворником вот например, после школы....А ессли не исполняет возложенные обязанности - родителям штраф.
Пусть воспитывают! Родить ума много не надо - ты попробуй его воспитай и понеси ответственность за воспитанное быдло!
В отношении несовершеннолетнего завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", а также составили протоколы по нескольким статьям КоАП.
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Автомат с игрушками приравняли к транспортному средству? Почему без цели хищения?
12.01.2022 16:59
- гость -
это от другой новости
12.01.2022 16:59
- гость -,
в новости два случая описаны, один их них угон авто.