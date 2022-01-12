В Барнауле в новогодние праздники подросток решил заработать на вскрытии автоматов с игрушками. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

За время каникул школьнику удалось обчистить шесть автоматов, из которых он забрал около 20 тысяч рублей.

Как отмечает автор сообщения, в данный момент решается вопрос о привлечении ребёнка к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай пьяный подросток угнал иномарку и совершил на ней несколько ДТП.

В отношении несовершеннолетнего завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", а также составили протоколы по нескольким статьям КоАП.