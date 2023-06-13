В Барнауле женщину сбили на пешеходном переходе
Пострадавшую госпитализировали
13 июня 2023, 12:00, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле автомобилистка сбила пешехода на проспекте Социалистическом, сообщили в местной Госавтоинспекции.
ДТП случилось 13 июня в 07:50 в районе дома № 116. 52-летняя женщина при движении на Honda CRV наехала на свою ровесницу на нерегулируемом переходе.
Пешеход получила травмы, ее госпитализировали. Полицейские проводят проверку.
Накануне в пригороде Барнаула мчавшийся "на дыбах" мотоциклист сбил женщину. После аварии байкер скрылся с места происшествия.
12:04:49 13-06-2023
понять и простить
12:04:54 13-06-2023
Интересно, а почему не появляются заголовки "автодятел сбил пешекозла"? Или этожедругое? Там водитель и пешеход?
12:25:52 13-06-2023
а не надо зарекаться(!), человеческий фактор всегда имеет место быть!
14:33:15 13-06-2023
в 07:50 --- так у нее наверное в 8.00 планерка. И у второй тоже