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В Барнауле женщину сбили на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали

13 июня 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле автомобилистка сбила пешехода на проспекте Социалистическом, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП случилось 13 июня в 07:50 в районе дома № 116. 52-летняя женщина при движении на Honda CRV наехала на свою ровесницу на нерегулируемом переходе.

Пешеход получила травмы, ее госпитализировали. Полицейские проводят проверку.

Накануне в пригороде Барнаула мчавшийся "на дыбах" мотоциклист сбил женщину. После аварии байкер скрылся с места происшествия.

Барнаул ДТП

Комментарии 4

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Гость

12:04:49 13-06-2023

понять и простить

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Гость

12:04:54 13-06-2023

Интересно, а почему не появляются заголовки "автодятел сбил пешекозла"? Или этожедругое? Там водитель и пешеход?

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Гость

12:25:52 13-06-2023

а не надо зарекаться(!), человеческий фактор всегда имеет место быть!

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Гость

14:33:15 13-06-2023

в 07:50 --- так у нее наверное в 8.00 планерка. И у второй тоже

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