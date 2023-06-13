В Барнауле женщину сбили на пешеходном переходе

Пострадавшую госпитализировали

13 июня 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле автомобилистка сбила пешехода на проспекте Социалистическом, сообщили в местной Госавтоинспекции.

ДТП случилось 13 июня в 07:50 в районе дома № 116. 52-летняя женщина при движении на Honda CRV наехала на свою ровесницу на нерегулируемом переходе.

Пешеход получила травмы, ее госпитализировали. Полицейские проводят проверку.

Накануне в пригороде Барнаула мчавшийся "на дыбах" мотоциклист сбил женщину. После аварии байкер скрылся с места происшествия.