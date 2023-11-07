8-балльные пробки образовались в Барнауле утром 7 ноября
Наиболее серьезный затор собрался на Павловском тракте и проспекте Строителей
07 ноября 2023, 08:50, ИА Амител
Фото: "Яндекс.Пробки"
Пробки 8 баллов образовались утром во вторник, 7 ноября, в Барнауле. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее серьезный затор собрался на Павловском тракте и проспекте Строителей. Также сложно проехать по Ленина, Красноармейскому, Калинина, улице Челюскинцев и по Кутузова.
Кроме того, в пробках придется постоять на Власихинской, Малахова, Попова и местами на Змеиногорском тракте.
Фото: "2ГИС"
Жители города пишут комментарии к ситуации на онлайн-карте "2ГИС". Некоторые не понимают, в честь чего собралась пробка, а другие предлагают просто "взлететь" на ресницах и добраться до работы.
09:43:34 07-11-2023
надо быстрее мост открывать на Пионере!
11:39:00 07-11-2023
Гость (09:43:34 07-11-2023) надо быстрее мост открывать на Пионере!... Прямо недостроенный открывать?
12:17:40 07-11-2023
Гость (11:39:00 07-11-2023) Прямо недостроенный открывать?... да.. трамплин поставить.. разогнался и вжуууххх. на другой стороне)))