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8-балльные пробки образовались в Барнауле утром 7 ноября

Наиболее серьезный затор собрался на Павловском тракте и проспекте Строителей

07 ноября 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: "Яндекс.Пробки"
Фото: "Яндекс.Пробки"

Пробки 8 баллов образовались утром во вторник, 7 ноября, в Барнауле. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее серьезный затор собрался на Павловском тракте и проспекте Строителей. Также сложно проехать по Ленина, Красноармейскому, Калинина, улице Челюскинцев и по Кутузова.

Кроме того, в пробках придется постоять на Власихинской, Малахова, Попова и местами на Змеиногорском тракте.

Жители города пишут комментарии к ситуации на онлайн-карте "2ГИС". Некоторые не понимают, в честь чего собралась пробка, а другие предлагают просто "взлететь" на ресницах и добраться до работы.

Барнаул Пробки

Комментарии 3

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Гость

09:43:34 07-11-2023

надо быстрее мост открывать на Пионере!

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Гость

11:39:00 07-11-2023

Гость (09:43:34 07-11-2023) надо быстрее мост открывать на Пионере!... Прямо недостроенный открывать?

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Гость

12:17:40 07-11-2023

Гость (11:39:00 07-11-2023) Прямо недостроенный открывать?... да.. трамплин поставить.. разогнался и вжуууххх. на другой стороне)))

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