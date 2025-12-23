Долина может вернуть квартиру после новой экспертизы

Мосгорсуд вновь рассмотрит спор 25 декабря

25 декабря Мосгорсуд проведет очередное заседание по резонансному делу певицы Ларисы Долиной о выселении из квартиры. Адвокат Нина Еременко в беседе с "Газетой.ru" обратила внимание на значимость повторного назначения экспертизы:

«Просто так дополнительные экспертизы не назначают. Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости».

При этом юрист предостерегла от преждевременного оптимизма: процесс далек от завершения, и юридический расклад может измениться.

Напомним, собственницей жилья решением Верховного суда признана Полина Лурье, однако процесс получил новое развитие – дело возвращено на повторное рассмотрение.

В рамках нового круга разбирательства была повторно проведена психолого‑психиатрическая экспертиза. Ее выводы совпали с предыдущими: на момент сделки Лариса Долина находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха.

Несмотря на схожесть заключений, суд счел необходимым еще раз проверить эти обстоятельства.

В ходе разбирательства защита певицы, вероятно, будет настаивать, что Лариса Долина действительно находилась в уязвимом состоянии на момент сделки, а покупательница Полина Лурье не проявила должной осмотрительности при заключении договора. А при сделках с недвижимостью необходимо получать справку из психоневрологического диспансера – даже если речь идет о публичных людях.

Еременко подчеркнула, что отсутствие такой справки в данном случае юридически несостоятельно:

«Это разные события и разное время. За прошедший период с человеком могло произойти что угодно, и формальный подход здесь недопустим».

Адвокат отметила, что в ее практике бывали случаи, когда после возврата дела на новое рассмотрение суд первой инстанции даже в ином составе снова принимал аналогичное решение – но уже с учетом всех указанных судом ошибок и обстоятельств.

Оценивать шансы сторон в процентах Еременко не берется, однако называет их "как минимум не низкими". Главное, по ее словам, в том, что предстоящее заседание не станет формальностью: суду предстоит заново взвесить все факты, экспертизы и поведение сторон.

«Сейчас складывается ощущение, что все уже решено. Но это не так. Это дело еще живое, и за ним действительно стоит внимательно следить», – резюмировала адвокат.

Ранее сообщалось, что выражение "схема Долиной" войдет в словарь русского языка.