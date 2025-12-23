Долина может вернуть квартиру после новой экспертизы
Мосгорсуд вновь рассмотрит спор 25 декабря
23 декабря 2025, 13:10, ИА Амител
25 декабря Мосгорсуд проведет очередное заседание по резонансному делу певицы Ларисы Долиной о выселении из квартиры. Адвокат Нина Еременко в беседе с "Газетой.ru" обратила внимание на значимость повторного назначения экспертизы:
«Просто так дополнительные экспертизы не назначают. Если бы дело шло к формальному подтверждению прежних выводов, в этом не было бы необходимости».
При этом юрист предостерегла от преждевременного оптимизма: процесс далек от завершения, и юридический расклад может измениться.
Напомним, собственницей жилья решением Верховного суда признана Полина Лурье, однако процесс получил новое развитие – дело возвращено на повторное рассмотрение.
В рамках нового круга разбирательства была повторно проведена психолого‑психиатрическая экспертиза. Ее выводы совпали с предыдущими: на момент сделки Лариса Долина находилась в состоянии заблуждения, сильного стресса и страха.
Несмотря на схожесть заключений, суд счел необходимым еще раз проверить эти обстоятельства.
В ходе разбирательства защита певицы, вероятно, будет настаивать, что Лариса Долина действительно находилась в уязвимом состоянии на момент сделки, а покупательница Полина Лурье не проявила должной осмотрительности при заключении договора. А при сделках с недвижимостью необходимо получать справку из психоневрологического диспансера – даже если речь идет о публичных людях.
Еременко подчеркнула, что отсутствие такой справки в данном случае юридически несостоятельно:
«Это разные события и разное время. За прошедший период с человеком могло произойти что угодно, и формальный подход здесь недопустим».
Адвокат отметила, что в ее практике бывали случаи, когда после возврата дела на новое рассмотрение суд первой инстанции даже в ином составе снова принимал аналогичное решение – но уже с учетом всех указанных судом ошибок и обстоятельств.
Оценивать шансы сторон в процентах Еременко не берется, однако называет их "как минимум не низкими". Главное, по ее словам, в том, что предстоящее заседание не станет формальностью: суду предстоит заново взвесить все факты, экспертизы и поведение сторон.
«Сейчас складывается ощущение, что все уже решено. Но это не так. Это дело еще живое, и за ним действительно стоит внимательно следить», – резюмировала адвокат.
Ранее сообщалось, что выражение "схема Долиной" войдет в словарь русского языка.
13:15:31 23-12-2025
Что не мешало ей в это же время петь плясать, участвовать в шоу, то есть вести плодотворную творческую жизнь. А как дом продавать, так сразу психически больная)))
18:41:37 23-12-2025
ВВП (13:15:31 23-12-2025) на момент сделки Лариса Долина находилась в состоянии заблуж... Часто психические проблемы вне сферы профессиональных навыков.
Когда-то была знакомая закройщица в ателье. Из её рук выходили вещи, идеально сидевшие на фигуре. Иногда она делала выкройки любителям, можно было шить без примерки, всё получалось отлично. Такой классный специалист мне более не встречался. Но… периодически Наташа (назовем её так) лежала в больнице, рассказывала, что лечили инсулиновым шоком, после наступало просветление в голове, очень ей помогало.
13:19:13 23-12-2025
Какие шансы??? Верховный Суд РФ поставил точку в вопросе о признании договора купли-продажи недействительным. Если только всплывут новые обстоятельства, как, например, причастность Лурье к мошенничеству, то еще можно на что-то надеяться продавцу. Дело будет рассматриваться только в части выселения Долиных из квартиры. Зачем здесь экспертиза?
13:23:04 23-12-2025
т.е. по мнению адвокатов московский суд плевать хотел на решения верховного суда . Однако ...
13:32:21 23-12-2025
собственницей жилья решением Верховного суда признана Полина Лурье --- то есть сделка признана действительной. Благодоря этому опять начали планировать схемы пресса бабушек третьим, типа украинским лицом, после которого бабушка ставит подпись и прощается с квартрой
13:34:46 23-12-2025
Поезд ушел.
13:51:59 23-12-2025
Даже интересно стало, как можно обойти шесть, указанных Верховным Судом, ошибок. Это ж как извернуться надо!
По-моему некоторым юристам надо две буквы добавить: юМОрист.
14:31:35 23-12-2025
Павел (13:51:59 23-12-2025) Даже интересно стало, как можно обойти шесть, указанных Верх... До этого вывернули же законодательство на изнанку, что мешает сделать ещё раз. Если очень хочется, то и верховный суд не указ.
14:47:39 23-12-2025
Дело в части исковых требований Лурье Полины Александровны к
Долиной Ларисе Александровне, Долиной Ангелине Анатольевне и
Долиной А И в лице законного представителя
Долиной Ангелины Анатольевны о прекращении права пользования и
выселении из жилого помещения направить на новое рассмотрение в суд
апелляционной инстанции - Московский городской суд
14:54:57 23-12-2025
Да угомонитесь вы уже. Всё! Верховный суд поставил точку в этом деле, остальное по мелочи - выселение и т.п. спущено нижестоящим инстанциям. Не для того затевалась вся эта история, чтобы вернуть все обратно. А долиной надо бы вообще забиться под плинтус и не усугублять уже и так основательно подмоченную репутацию
00:30:00 24-12-2025
Гость (14:54:57 23-12-2025) Да угомонитесь вы уже. Всё! Верховный суд поставил точку в э... Тогда что это за вбросы разных адвокатов о новой экспертизе?
15:16:26 23-12-2025
Как психически неуравновешенный человек, который не несет ответственности за подписанный договор может выходит на сцену, преподавать, быть допущен в кремль и вообще представлять чьи лицо интересы. Эта попытка выкрутиттся и кидание справкой налево и направо выбивает гвоздь в крышку её карьеры. Она что хочет быть одновременно здоровой психически и больной? Так это не работает, дорогая!
15:19:42 23-12-2025
если Долина докажет что существует технология дистанционного гипноза и она в числе подверженных такому воздействию то тогда речь не идет о нормальности или ненормальности а речь идет о том что человек нормальный но на какое то время теряет контроль и управляется извне как робот. Если эта технология есть и на экчсперименте Долина ей подвержена может быть то в момент продажи она действительно квартиру не продавала и сделка это притворная, то есть недействительная
и придет еще куча потерпевших у кого по телефону вынудили деньги перевести и подтвердит
16:17:46 23-12-2025
юрист (15:19:42 23-12-2025) если Долина докажет что существует технология дистанционного... знаете, а это неплохая мысль. Гипнотическое воздействие заставляет жертву делать, что угодно гипнотизеру. В последнее время случаев много, когда нормально психические люди совершают неадекватные сделки. Вариант воздействия гипноза тоже нельзя исключать.
16:41:18 23-12-2025
юрист (15:19:42 23-12-2025) если Долина докажет что существует технология дистанционного... Так может любой Россиянин при совершении преступления сослаться , что его загипнотизировали, типа это учения.
19:25:12 23-12-2025
юрист (15:19:42 23-12-2025) если Долина докажет что существует технология дистанционного... Про зелёных человечков забыли, они тоже своими лучами могли повредить сознание и заставить человека совершать какие-то действия. Факт в том, что у человека была возможность обратиться в органы. Но он не сделал этого и вёл себя абсолютно нормально.
15:29:51 23-12-2025
после решения Верховного Суда, никаких шансов нет. его решение не обсуждается и не оспаривается.
если только по новому делу, но это надо прям конченой быть. хотя...
15:44:11 23-12-2025
Что за дурацкие высказывания аблаката, Мосгорсуд просто вынесет постановление о выселении всей кампашки кубельманов и все.
15:49:09 23-12-2025
так тут речь даже не о Долиной и квартирах идет. Речь идет о массовом пересмотре дел где априори слабый человек подвергся дистанционному контролю с полной отключкой сознания на определенный период. Например любой мальчик который в состоянии отключки совершил действия квалифицированные судом как терроризм и это на самом желе очень серьезно. Государство не может защитить граждан. Аппаратура связи граждан качественная и из за этого и стало возможным применение гипноза. Государство должно сделать так чтобы все соцсети были отключены, граждане пользовались кнопочными телефонами и связь была плохой с искажением голоса и разрывалась чтобы приходилось дозваниваться много раз. Вот при таких условиях гипновоздействие невозможно
16:27:09 23-12-2025
юрист (15:49:09 23-12-2025) так тут речь даже не о Долиной и квартирах идет. Речь идет о... Вах-вах,зачем так сложно,может поступим как всегда-просто запретим мошенников законодательно и вопрос решен
16:14:50 23-12-2025
Гость (14:54:57 23-12-2025) Да угомонитесь вы уже. Всё! Верховный суд поставил точку в э... а вот точку он не имел право ставить, это нарушение прав гражданина
17:14:22 23-12-2025
гость (16:14:50 23-12-2025) а вот точку он не имел право ставить, это нарушение прав гра... Да, нарушение, обман и мошеннические схемы. Если уж нельзя доверять публичным людям, то как доверять простым продавцам?
Как мне купить квартиру, при этом продав свою, взяв эпотеку? И при этом быть уверенным что не отберут. Почему я должен знать куда потратит продавец мои деньги с продажи квартиры. Допустим, он их просрет в казино, а потом он не отдавал отчет своим действиям?
17:31:37 23-12-2025
Поезд ушел.не собирайте ерунды. В С это последняя инстанция. Дальше только трата нервов и очередной позор на всю Страну когда тебя пристава пинками погонят.
17:53:21 23-12-2025
В.В. (17:31:37 23-12-2025) Поезд ушел.не собирайте ерунды. В С это последняя инстанция.... Ну, главная цель инициаторов движухи достигнута, Борщевский ушел с должности. Кто добивался - успокоился, теперь могут рассмотреть по-честному, Долина шла как "сопутствующие потери среди мирного населения".
17:24:54 23-12-2025
Видать экспертам денег захотелось тоже. Но они глупцы не юристы. Не понимают чем для них закончится.
18:11:32 23-12-2025
Гость (17:24:54 23-12-2025) Видать экспертам денег захотелось тоже. Но они глупцы не юристы. Не понимают чем для них закончится.... Да, Собачкиной особо нечего опасаться. Её адвокат Светлана Свириденко. Фамилия довольно редкая в России. Ну, разве что есть Олег Свириденко, сейчас зам. министра юстиции, ранее был замом председателя ВС.
23:03:05 23-12-2025
Крыша у Долиной съехала когда она узнала, что ее обманули мошенники. А когда продавала думала что она спец агент и никого не боялась - избранная. А через 3 месяца когда все поняла психоз и догнал. Справку то делала не в день продажи. Или специально было задумано что в день продажи делать не буду справку , а потом под психическую потяну. Только не понятно как она нашего президента представлять на выборах могла если была не в себе.
17:03:15 24-12-2025
Не вводите людей в заблуждение Верховный суд поставил точку , квартира осталась за покупателем , в апелляции повторно рассмотрят встречный иск Лурье о принудительном выселении машейницы Долиной
19:11:07 24-12-2025
Клавдия (17:03:15 24-12-2025) Не вводите людей в заблуждение Верховный суд поставил точку ... Мошенницы!!!!!! Выучите русский.