Эксперт разъяснил механизм выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

У певицы будет до 30 дней на освобождение жилья

18 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial

Адвокат Андрей Алешкин в интервью aif.ru описал процесс выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках после решения Верховного суда в пользу покупательницы Полины Лурье. По его словам, процедура может быть завершена уже до конца января.

Процедура выселения:

После заседания Мосгорсуда, которое состоится 25 декабря и где рассмотрят иск о выселении, решение вступает в силу немедленно.

Суд устанавливает срок для добровольного освобождения квартиры – от 10 до 30 дней.

За это время, как пояснил Алешкин, Долиной нужно будет "собрать вещи, погрузить все необходимое в грузовик и уехать", а затем подписать акт приема-передачи с Лурье. На этом ее участие в деле завершится.

Если певица откажется выезжать добровольно, к процессу подключатся судебные приставы.

Почему квартиру не оставили Долиной?

Адвокат также прокомментировал решение суда. Он отметил, что прокуратура предлагала вернуть деньги Лурье, оставив квартиру за певицей (двусторонняя реституция). Однако на прямой вопрос судьи Верховного суда о наличии у Долиной средств для возврата 112 млн рублей ее адвокат, Мария Пухова, уклонилась от ответа, заявив, что она "юрист, а не бухгалтер".

«Если бы они заявили, что деньги у нее есть, то квартира осталась бы у Долиной, ей бы дали время погасить задолженность перед Лурье», – пояснил Алешкин.

По его мнению, суд, чтобы не ставить певицу в уязвимое положение при отсутствии средств, принял решение вернуть квартиру покупательнице.

После выселения у Долиной есть несколько вариантов для проживания, включая: