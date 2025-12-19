Адвокат оценил шансы на компенсацию морального вреда с Долиной

По мнению юриста Андрея Алешкина, Лурье может взыскать с певицы до 300 тысяч рублей, но это едва ли будет для нее интересно

19 декабря 2025, 08:35, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Покупательница квартиры Ларисы Долиной, Полина Лурье, имеет право потребовать с певицы компенсацию морального вреда за перенесенные переживания. Однако, как рассказал "ФедералПресс" адвокат Андрей Алешкин, реальная сумма взыскания, скорее всего, будет невелика.

По словам юриста, суды в России редко присуждают крупные выплаты по таким искам.

«Сумма будет максимально 300 тысяч рублей. Я думаю, что не то, что интересно Лурье», – отметил Алешкин.

Вместе с тем, по его мнению, у Лурье больше шансов добиться компенсации других издержек. Наиболее существенными могут оказаться расходы на юридические услуги, учитывая длительность судебного процесса по этому делу.