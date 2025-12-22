Выражение "схема Долиной" войдет в словарь русского языка

История с продажей жилья Ларисой Долиной породила целую серию популярных выражений, отражающих общественный резонанс

22 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial

История со спорной продажей квартиры певицей Ларисой Долиной оставила след не только в судебной практике, но и в русском языке. Выражение "схема Долиной" и еще четыре связанных с этим делом словосочетания войдут в словарь неологизмов 2025 года. Об этом изданию РИА Новости сообщил филолог Валерий Ефремов.

По его словам, процесс шел поэтапно и отражал развитие скандала в общественном сознании:

лето 2024 – появилось первое и самое известное выражение "схема Долиной";

декабрь 2024 – возник термин "эффект Долиной", описывающий более широкие последствия этой истории;

декабрь 2025 – в обиход вошли разговорные варианты: "бабушкина схема", "казус Долиной" и "бабушкин вариант".

Ефремов провел аналогию с другими громкими событиями, которые порождают новые слова, например, "голая вечеринка" Анастасии Ивлеевой, добавившая в язык такие неологизмы, как "головечеринники" и "свитер извинений".

Таким образом, дело о квартире стало не просто судебным процессом, а полноценным культурным и языковым феноменом, отразившим общественную дискуссию о доверии, сделках с недвижимостью и публичных фигурах.