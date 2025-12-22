НОВОСТИОбщество

Выражение "схема Долиной" войдет в словарь русского языка

История с продажей жилья Ларисой Долиной породила целую серию популярных выражений, отражающих общественный резонанс

22 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial
Лариса Долина / Фото: https://t.me/dolinaofficial

История со спорной продажей квартиры певицей Ларисой Долиной оставила след не только в судебной практике, но и в русском языке. Выражение "схема Долиной" и еще четыре связанных с этим делом словосочетания войдут в словарь неологизмов 2025 года. Об этом изданию РИА Новости сообщил филолог Валерий Ефремов.

По его словам, процесс шел поэтапно и отражал развитие скандала в общественном сознании:

  • лето 2024 – появилось первое и самое известное выражение "схема Долиной";

  • декабрь 2024 – возник термин "эффект Долиной", описывающий более широкие последствия этой истории;

  • декабрь 2025 – в обиход вошли разговорные варианты: "бабушкина схема", "казус Долиной" и "бабушкин вариант".

Ефремов провел аналогию с другими громкими событиями, которые порождают новые слова, например, "голая вечеринка" Анастасии Ивлеевой, добавившая в язык такие неологизмы, как "головечеринники" и "свитер извинений".

Таким образом, дело о квартире стало не просто судебным процессом, а полноценным культурным и языковым феноменом, отразившим общественную дискуссию о доверии, сделках с недвижимостью и публичных фигурах.

Комментарии 7

Avatar Picture
ВВП

10:05:45 22-12-2025

Вот, главное войти в историю страны. Долина умрёт, а имя её будет жить. ))) Выражение обезДолиные заиграло новыми красками.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:47 22-12-2025

Вот, как все обернулась, а могла умереть в забвение.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:23 22-12-2025

Молодец Долина. И рейтинг подняла и даже в историю свое имя вписала
Ее и через 100 лет вспоминать будут и у ее завистников пуканы от этого рвет

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:01 22-12-2025

Гость (10:11:23 22-12-2025) Молодец Долина. И рейтинг подняла и даже в историю свое имя ... Гость, ну ты замахнулся. Сто лет не пройдет Бог Создатель уничтожит это дьявольское Бытиё, которое с помощью долиных и прочих, семимильными шагами катится в пропасть

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:59:50 22-12-2025

Достойный венец к концу карьеры...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:00 22-12-2025

А можно хоть один день без этой Долиной?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:52 22-12-2025

Гость (12:03:00 22-12-2025) А можно хоть один день без этой Долиной?... Нет, тогда опять начнут спрашивать, когда запретят выдачу кредитов без личного присутствия. А так, вот вам Долина, ей возмущайтесь

  1 Нравится
Ответить
