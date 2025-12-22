Выражение "схема Долиной" войдет в словарь русского языка
История с продажей жилья Ларисой Долиной породила целую серию популярных выражений, отражающих общественный резонанс
22 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
История со спорной продажей квартиры певицей Ларисой Долиной оставила след не только в судебной практике, но и в русском языке. Выражение "схема Долиной" и еще четыре связанных с этим делом словосочетания войдут в словарь неологизмов 2025 года. Об этом изданию РИА Новости сообщил филолог Валерий Ефремов.
По его словам, процесс шел поэтапно и отражал развитие скандала в общественном сознании:
-
лето 2024 – появилось первое и самое известное выражение "схема Долиной";
-
декабрь 2024 – возник термин "эффект Долиной", описывающий более широкие последствия этой истории;
-
декабрь 2025 – в обиход вошли разговорные варианты: "бабушкина схема", "казус Долиной" и "бабушкин вариант".
Ефремов провел аналогию с другими громкими событиями, которые порождают новые слова, например, "голая вечеринка" Анастасии Ивлеевой, добавившая в язык такие неологизмы, как "головечеринники" и "свитер извинений".
Таким образом, дело о квартире стало не просто судебным процессом, а полноценным культурным и языковым феноменом, отразившим общественную дискуссию о доверии, сделках с недвижимостью и публичных фигурах.
10:05:45 22-12-2025
Вот, главное войти в историю страны. Долина умрёт, а имя её будет жить. ))) Выражение обезДолиные заиграло новыми красками.
10:08:47 22-12-2025
Вот, как все обернулась, а могла умереть в забвение.
10:11:23 22-12-2025
Молодец Долина. И рейтинг подняла и даже в историю свое имя вписала
Ее и через 100 лет вспоминать будут и у ее завистников пуканы от этого рвет
10:26:01 22-12-2025
Гость (10:11:23 22-12-2025) Молодец Долина. И рейтинг подняла и даже в историю свое имя ... Гость, ну ты замахнулся. Сто лет не пройдет Бог Создатель уничтожит это дьявольское Бытиё, которое с помощью долиных и прочих, семимильными шагами катится в пропасть
11:59:50 22-12-2025
Достойный венец к концу карьеры...
12:03:00 22-12-2025
А можно хоть один день без этой Долиной?
13:32:52 22-12-2025
Гость (12:03:00 22-12-2025) А можно хоть один день без этой Долиной?... Нет, тогда опять начнут спрашивать, когда запретят выдачу кредитов без личного присутствия. А так, вот вам Долина, ей возмущайтесь