Сумма сделки составит 16,5 млрд рублей

21 июля 2026, 19:10, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Аэропорт Внуково войдет в капитал московского авиаузла Домодедово после приобретения доли в размере 25,01% у нового мажоритарного владельца — холдинга "Шереметьево". Об этом сообщили представители обеих компаний, пишет РИА Новости.

Сумма сделки составит 16,5 млрд рублей.

Эта транзакция — следствие итогов приватизационного аукциона по продаже аэропорта Домодедово, который состоялся в конце января 2026 года. Победителем торгов стала структура Шереметьево — компания "Перспектива", она предложила минимально возможную цену в 66,1 млрд рублей за 100% актива. Аэропорт Внуково также принимал участие в торгах, но отказался от повышения ставки из-за высокой стоимости лота.

«Аэропорт Внуково становится партнером аэропорта Шереметьево по управлению аэропортом Домодедово... В рамках юридической процедуры АО "Международный аэропорт Внуково" на основании заявления о принятии в состав участников ООО "Перспектива" осуществляет денежный вклад в уставный капитал ООО "Перспектива" в размере 16,5 миллиарда рублей, в результате чего получает долю в размере 25,01% в уставном капитале общества», — говорится в сообщении.

Компании заявляют, что создание корпоративного альянса направлено на консолидацию управленческого опыта и производственных технологий. Целью объединения назвали оптимизацию системы управления Домодедово, поддержание качества услуг и расширение возможностей для авиакомпаний-партнеров.