Шереметьево купило аэропорт Домодедово за 66 млрд рублей

Сделка совершена по минимально возможной цене — ровно половина от первоначальной стоимости

29 января 2026, 22:07, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru,
Аэропорт Шереметьево стал новым собственником аэропорта Домодедово. Сделка состоялась по итогам голландского аукциона, на котором цена актива была снижена с первоначальных 132,3 млрд рублей до минимально возможных 66 млрд рублей — ровно 50% от стартовой стоимости, сообщает РБК.

На торгах присутствовали только дочерние структуры двух столичных аэропортов — Шереметьево и Внуково. Именно предложение Шереметьево, сделанное в тот момент, когда цена опустилась до 66 млрд рублей, и стало победным.

Главной задачей для нового владельца станет решение проблемы с крупной задолженностью Домодедово, которая, по данным, превышает 70 млрд рублей и больше стоимости самого приобретенного актива.

Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия допущенных участников. Ранее Домодедово принадлежало частным бизнесменам, но в июне 2025 года арбитражный суд по иску Генпрокуратуры изъял аэропорт в пользу государства. Тогда его оценка составляла около 1 триллиона рублей.

Комментарии 19

Гость
Гость

22:19:07 29-01-2026

Бизнес-климат улучшаем максимально)

Гость
Гость

07:41:25 30-01-2026

Гость (22:19:07 29-01-2026) Бизнес-климат улучшаем максимально)... А в чем проблема? Национализировали стратегический ресурс из рук иностранного подданного и передали за деньги в бюджет русскому бизнесу.

Гость
Гость

08:57:02 30-01-2026

Гость (07:41:25 30-01-2026) А в чем проблема? Национализировали стратегический ресурс из... Одно другого не слаще. Один барыга продал другому.

Гость
Гость

00:12:12 30-01-2026

А каким тут боком "аукцион в Голландии"?

Гость
Гость

07:42:01 30-01-2026

Гость (00:12:12 30-01-2026) А каким тут боком "аукцион в Голландии"?... Неуч, это аукцион «на понижение ставок» так называется.

Пузырек
Пузырек

07:29:13 30-01-2026

Вот и все, что нужно знать об управлении не частниками, а государственными управленцами. Менее чем за год с 1 000 000 000 000 цена снизилась до 66 000 000 000, более чем в 15 раз упала. Плюс еще долгов на 70 000 000 000 накопили. Вот и одна из глобальных причин развала СССР. У всего должен быть заинтересованный хозяин, а не все вокруг колхозное, все вокруг мое.

Гость
Гость

07:44:04 30-01-2026

Пузырек (07:29:13 30-01-2026) Вот и все, что нужно знать об управлении не частниками, а го... Вы совсем глупый человек. Это как раз господин Пасечник, гражданин Великобритании, частное лицо, владел и расхищал Домодедово как мог.

Пузырек
Пузырек

08:35:16 30-01-2026

Гость (07:44:04 30-01-2026) Вы совсем глупый человек. Это как раз господин Пасечник, гра... Т.е. за год цена снизилась в 15 раз при управлении государством. А виноват кто-то другой... Вы упертый человек. Факты для Вас ничего не значат.

ыть
ыть

09:27:29 30-01-2026

Пузырек (08:35:16 30-01-2026) Т.е. за год цена снизилась в 15 раз при управлении государст... Оценочная стоимость актива и долги актива это разные вещи. Идите уже на работу - снег почистите или полы помойте, чем вы там занимаетесь, экономика не для вас.

Пузырек
Пузырек

15:12:55 30-01-2026

ыть (09:27:29 30-01-2026) Оценочная стоимость актива и долги актива это разные вещи. И... При чем тут долги актива. Когда актив изымался, он был оценен. При чем теми, кто изымал. Да там все просто, количество акций известно, стоимость акции известна. Но я уверен, что была экспертиза более комплексная. Что имеем: через год актив (даже с долгом, который неизвестно когда появился) продается в 15 раз дешевле. Если долг был при прежнем хозяине, в 7,5 раза дешевле. Вывод: либо безобразное управление в течение года, либо ищите бенефициаров. 1286 га (почти 13 кв.км.) в подмосковье. И это только земля, а если еще взять всю инфраструктуру, готовый бизнес, один из крупнейших аэропортов России.... За 850 млн. долларов. Гениально.

dok_СФ
dok_СФ

09:57:00 30-01-2026

Пузырек (07:29:13 30-01-2026) Вот и все, что нужно знать об управлении не частниками, а го... Вы примерили ситуацию сегодня к социализму и решили, что частник выгоднее! Не забывайте, что все эти порты были построены государством при социализме, который в разы эффективнее.. Разве не поэтому запад всеми фибрами стремится убрать главного конкурента - Россию! (Топливо можно и из воздуха производить - это технологии) Поэтому вопрос даже не в ресурсах нашей страны..

Пузырек
Пузырек

11:24:18 30-01-2026

dok_СФ (09:57:00 30-01-2026) ... Ленин писал, за точность цитаты не клянусь, выиграет та система, которая окажется экономически эффективнее. Результат виден. Кстати, не я придумал, капитализм в Европе гораздо ближе к социализму, чем то, что было в СССР и сейчас в России.

dok_СФ
dok_СФ

13:48:34 30-01-2026

Пузырек (11:24:18 30-01-2026) Ленин писал, за точность цитаты не клянусь, выиграет та сист... Ленин писал правильно, о социализме надо "подтянуться", в европе его нет!

Горожанин.
Горожанин.

07:36:04 30-01-2026

А каким владельцам и из каких стран принадлежит бывшие советские аэропорты Шереметьево и Шереметьево-2.

Гость
Гость

07:47:12 30-01-2026

Горожанин. (07:36:04 30-01-2026) А каким владельцам и из каких стран принадлежит бывшие совет... 30% принадлежит государству, 60% русскому бизнесу зарегистрированному в РФ.

Гость
Гость

08:41:45 30-01-2026

Гость (07:47:12 30-01-2026) 30% принадлежит государству, 60% русскому бизнесу зарегистри...
Неучи вы все, "Русского бизнеса" - НЕТ, от слова совсем. Пример из прошлого - Алтайский тракторный завод(АТЗ) - вот это чисто русский проект.

Гость
Гость

11:24:27 30-01-2026

Горожанин. (07:36:04 30-01-2026) А каким владельцам и из каких стран принадлежит бывшие совет...
Ротенбергу, лучшему другу и соратнику. Очень большой патриот и любитель отдыхать в своем отеле в Геленджике

Горожанин.
Горожанин.

09:32:41 30-01-2026

Я понял, что Шереметьево - акционерное общество. А где можно купить хоть одну акцию АО Шереметьево. Я собираю коллекцию:есть один чубоваучер, несколько бумаг уже несуществующих АО, куда в 90-х сдал другие семейные ваучеры. Интересно для истории развития капитализма в России.

гость
гость

14:57:24 30-01-2026

Гость (11:24:27 30-01-2026) Ротенбергу, лучшему другу и соратнику. Очень большой пат... Поздравляем ротенберга и друга. Удачное решение. Скоро им вся страна будет принадлежать.

