Шереметьево купило аэропорт Домодедово за 66 млрд рублей

Сделка совершена по минимально возможной цене — ровно половина от первоначальной стоимости

29 января 2026, 22:07, ИА Амител

Аэропорт Шереметьево стал новым собственником аэропорта Домодедово. Сделка состоялась по итогам голландского аукциона, на котором цена актива была снижена с первоначальных 132,3 млрд рублей до минимально возможных 66 млрд рублей — ровно 50% от стартовой стоимости, сообщает РБК.

На торгах присутствовали только дочерние структуры двух столичных аэропортов — Шереметьево и Внуково. Именно предложение Шереметьево, сделанное в тот момент, когда цена опустилась до 66 млрд рублей, и стало победным.

Главной задачей для нового владельца станет решение проблемы с крупной задолженностью Домодедово, которая, по данным, превышает 70 млрд рублей и больше стоимости самого приобретенного актива.

Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия допущенных участников. Ранее Домодедово принадлежало частным бизнесменам, но в июне 2025 года арбитражный суд по иску Генпрокуратуры изъял аэропорт в пользу государства. Тогда его оценка составляла около 1 триллиона рублей.