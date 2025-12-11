НОВОСТИПроисшествия

Аэропорты Москвы ограничили работу из-за атаки беспилотников

Пассажирам предлагают вернуть деньги или переоформить рейс

11 декабря 2025, 10:41, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Москве аэропорты отменили, задержали и перенаправили 133 рейса на фоне атаки беспилотников в ночь с 10 на 11 декабря, сообщает ТАСС.

В столице силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 31 беспилотника с начала суток 11 декабря. По словам мэра Сергея Собянина, на месте падения БПЛА работают экстренные службы.

По данным на 3 часа ночи (мск) во всех аэропортах столицы были введены ограничения на посадку и вылет самолетов: 

  • в аэропорту Шереметьево задержали 44 рейса, 22 отменено;
  • в Домодедово задержали шесть рейсов, один перенаправлен; 
  • во Внуково было задержано 45 рейсов, перенаправлены десять и два отменены; 
  • три рейса задержали в аэропорту Жуковский;
  • в Пулково стали принимать рейсы, которые перенаправили из Москвы. Там тоже задержали или отменили отправление нескольких самолетов в столицу.

В связи с временными ограничениями над Москвой авиакомпания "Аэрофлот" перенаправила часть рейсов на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань. Перевозчику приходится корректировать расписание и переносить время вылетов.

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие даты», – сообщили в компании.

Ранее, в ночь на 9 декабря украинские БПЛА атаковали Воронежскую и Рязанскую области. Местные жители рассказывали о мощных взрывах в небе. В результате работу аэропортов ограничили в Волгограде, Краснодаре, Владикавказе, Грозном, Магасе, Тамбове и Калуге.

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

