АГМУ подготовил 200 новогодних подарков для детей военнослужащих

Акция – символ благодарности и поддержки защитников Отечества

24 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Ирина Шереметьева и военнослужащие с подарками / Фото: АГМУ

Накануне Нового года Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ) вновь подтвердил приверженность гражданскому долгу и связи между наукой, медициной и Родиной. С начала специальной военной операции университет активно поддерживает военнослужащих и их семьи.

Подарки для детей героев

В этом году, объединив усилия с ведущими вузами региона и при поддержке фонда В. А. Шаманова "Защитники Отечества", коллектив АГМУ подготовил 200 новогодних подарков. Это не просто сладкие наборы, а символы признательности и моральной поддержки. Каждый подарок – это послание: "Мы знаем, кто твой отец. Мы помним его подвиг. И мы бережем тебя – ради мира, ради будущего, ради России".

«Независимо от возраста, для каждого из нас Новый год – это время чуда, надежды и искренней доброты. А для детей этот праздник по-особому священен: он наполнен верой в то, что добро побеждает зло, а забота – всегда рядом. Именно поэтому мы с особым трепетом и любовью собрали 200 подарков для детей наших защитников. В каждый из них мы вложили не только яркие конфеты, но и самое главное – сердце, благодарность, наше "спасибо", которое идет от всей души», – отметила ректор АГМУ, профессор Ирина Шереметьева.

На пути к маленьким получателям

Подарки уже передали в боевые подразделения, где несут службу защитники Алтайского края. Среди получателей – 35-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада в Алейске, 35-я ракетная дивизия в ЗАТО Сибирский и 10-й гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты.

Эта акция – не только благотворительность, но и выражение солидарности и уважения к тем, кто стоит на страже мира и безопасности Родины, подчеркивают в вузе.