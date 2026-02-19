Китай на паузе. Как Праздник весны повлиял на поставки товаров в Россию

В Поднебесной — Новый год, а у логистов — горячая пора. Пока китайцы отмечают Праздник весны, поставки в Россию замедляются, а бизнес заранее подстраивается под праздничный календарь

19 февраля 2026, 06:10, ИА Амител

Склад с посылками / Фото: создано в ChatGPT

С 15 по 23 февраля в Китае официальные выходные по случаю Нового года. Формально — восемь дней, но многие компании отдыхают две недели, а некоторые — почти месяц. В это время закрыты предприятия, рынки, магазины, не работают фондовые биржи, ограничены банковские операции. Активно лишь внутреннее сообщение — миллионы людей отправляются к родным, чтобы встретить праздник в кругу семьи. Как китайские каникулы повлияли на поставку товаров в Россию — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Отдыхают все

Китай больше не работает. В КНР общенациональный праздник — Новый год, или Праздник весны. Экономика страны встала на неделю. Официальные выходные — восемь дней. Решать рабочие дела или жаловаться на нарушение контракта в эти дни бесполезно — ничто в это время не может отвлечь китайца от тысячелетних традиций, говорит руководитель группы компаний EcoMax Максим Фатеев.

«Практически все рынки, магазины, даже мелкие какие-то общепиты — все закрыто. Поэтому планировать какие-то сделки, поиск поставщиков, контрактные условия невозможно в принципе. То есть те, кто работает долгое время с Китаем, конечно, они стараются либо отгрузить до праздников, либо сразу после праздников, если так получилось. Что касается банковских операций, то деньги, конечно же, зачислятся, но, скорее всего, китайцы не смогут подтвердить вам зачисление», — пояснил эксперт.

Доставка становится длиннее

Генеральный директор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина говорит, что праздничная неделя отражается и на логистике.

«Китайские агенты и железнодорожные станции ужесточили сроки букирования. Чтобы сформировать поезд, нужно знать объемы перевозки более чем за месяц. Не каждый импортер готов подтвердить такие планы заранее. Есть риск штрафов, если обязательства не будут выполнены», — поясняет эксперт.

Из-за скопления грузов на границе сроки доставки могут увеличиваться примерно на неделю, а стоимость перевозок — подрастать.

Грузы идут несколькими путями

Грузы из Китая в Россию идут несколькими путями: ускоренные контейнерные поезда следуют напрямую в Россию, через Забайкальск, либо через Монголию или Казахстан. Есть автогрузовые перевозки, которые ранее в большей степени шли через Казахстан, а сейчас в основном через Забайкальск и Монголию. Есть также морские контейнерные перевозки, в большей степени через порты Дальнего Востока.

По словам старшего партнера компании "Оптималог" Георгия Властопуло, перед китайским Новым годом традиционно наблюдается рост ставок фрахта. При этом объемы импорта морем в последнее время снизились примерно на 12–20% в зависимости от направления.

«Есть сложности, связанные с новыми требованиями китайских властей к экспорту некоторых категорий товаров, а также с соблюдением вторичных санкций. Но критических проблем с транспортировкой нет», — отмечает он.

По данным Главного таможенного управления КНР, в прошлом году объем экспорта из Китая в Россию уменьшился почти на 10,5% по сравнению с 2024-м годом и достиг 103 млрд долларов. Поставки из России в КНР снизились на 4% и составили 125 млрд.