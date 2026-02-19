Кулачные бои и катание "по солнышку". Как отмечают четвертый день Масленицы — Разгуляй
Четверг считался самым шумным днем масленичной недели
19 февраля 2026, 06:40, ИА Амител
19 февраля в России отмечают четвертый и самый шумный день Масленицы — Разгуляй. Рассказываем, как веселятся и чего избегают в масленичный четверг.
Почему четвертый день Масленицы называют Разгуляем?
Какие традиции есть на Разгуляй?
На Руси четвертый день масленичной недели символизировал переход от зимы к весне. Главным его развлечением считался штурм и захват зимнего городка. Народ делился на две команды: "весну" и "зиму". Первые нападали и старались захватить укрепление, а вторые до последнего оборонялись. Но исход "сражения" всегда был предрешен заранее: нападающие, то есть "весна", обязательно побеждали.
А еще на Разгуляй запрягали лошадей и на санях катались "по солнышку": то есть по часовой стрелке вокруг всей деревни. Таким обрядом было принято призывать тепло, ведь на Руси круг считался символом Солнца.
Самым шумным развлечением на Разгуляй были кулачные бои. Все мужчины собирались на площади и дрались в полную силу, не жалея своих соперников. Считалось, что лучше выплеснуть весь негатив в четверг, чем мучиться с ним весь оставшийся год. Дрались, кстати, по правилам: в варежку нельзя было подкладывать тяжелый предмет, а также запрещалось бить по затылку. После "битвы" мужчины просили друг у друга прощения и вместе шли праздновать.
Что нельзя делать на Разгуляй?
- Грустить и унывать — считается, что это мешает весне прийти как можно скорее и прогнать надоевшую зиму.
- Оставаться дома — тот, кто "отлынивает" от веселья, год проведет в несчастье.
- Работать — с началом Широкой Масленицы в народе прекращали любой труд и полностью предавались веселью.
- Ссориться и сквернословить — можно привлечь неудачи на весь год.
- Отказывать в угощении или помощи — скупость в Широкий четверг может обернуться бедностью.
- Грустить и жаловаться на жизнь — это может привлечь еще больше проблем.
Какие приметы и поверья есть на Разгуляй?
- Если выбросить из дома старый хлам, быстро получится найти хорошие вещи взамен.
- Тот, кто в этот день от души повеселится, весь год проживет в радости.
- Девушка, получившая комплимент от незнакомца в Широкий четверг, скоро выйдет замуж.
- Найденная на Разгуляй монета принесет богатство, если положить ее в кошелек и не тратить до следующей Масленицы.
А еще в Широкий четверг принято обращать внимание на погоду:
- если на крышах много сосулек, год будет урожайным;
- южный или юго-западный ветер сулит скорую оттепель;
- снег в четверг предвещает дождливое и холодное лето;
- если на Разгуляй стоит ясная погода, лето будет жарким.
