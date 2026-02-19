На Руси четвертый день масленичной недели символизировал переход от зимы к весне. Главным его развлечением считался штурм и захват зимнего городка. Народ делился на две команды: "весну" и "зиму". Первые нападали и старались захватить укрепление, а вторые до последнего оборонялись. Но исход "сражения" всегда был предрешен заранее: нападающие, то есть "весна", обязательно побеждали.

А еще на Разгуляй запрягали лошадей и на санях катались "по солнышку": то есть по часовой стрелке вокруг всей деревни. Таким обрядом было принято призывать тепло, ведь на Руси круг считался символом Солнца.

Самым шумным развлечением на Разгуляй были кулачные бои. Все мужчины собирались на площади и дрались в полную силу, не жалея своих соперников. Считалось, что лучше выплеснуть весь негатив в четверг, чем мучиться с ним весь оставшийся год. Дрались, кстати, по правилам: в варежку нельзя было подкладывать тяжелый предмет, а также запрещалось бить по затылку. После "битвы" мужчины просили друг у друга прощения и вместе шли праздновать.