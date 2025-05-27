Александр Лукьянов продолжит тренировать вратарей "Динамо-Алтая"

Следующий сезон станет для него третьим в барнаульском клубе

27 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Александр Лукьянов / Источник: hcda.ru

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" продлил контракт с одним из специалистов. Как сообщает пресс-служба барнаульцев, работу с командой Дмитрия Пархоменко в сезоне 2025/2026 продолжит 34-летний тренер вратарей Александр Лукьянов.

Спортсмен родом из Новокузнецка. На профессиональном уровне выступал за "Металлург-2", "Кузнецких Медведей", красноярский "Сокол". В 2014-м году завершил карьеру игрока и занял должность тренера вратарей в спортшколе новокузнецкого "Металлурга". Работать в "Динамо-Алтай" Лукьянов приехал в августе 2023 года. Следующий сезон станет для него третьим в барнаульском клубе.

Напомним, в чемпионате ВХЛ 2024/2025 хоккеисты "Динамо-Алтая" заняли 18-е место из 33 команд-участниц.