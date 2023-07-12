Россияне стали вдвое чаще путешествовать на выходных

За год спрос на некоторые направление вырос на 15-20%

12 июля 2023, 17:23, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России становятся популярнее путешествия по выходным. Об этом сообщают "Известия".

Специалисты отметили, что по некоторым направлениям люди едут не на неделю–две, а на пару дней. Среди таких маршрутов популярны Санкт-Петербург и Золотое кольцо. За год спрос на них вырос на 15–20%.

Отмечается, что популярность таких направлений связана с улучшением транспортной инфраструктуры. При этом поездки на выходные со временем становятся все дороже. За пять лет расходы на них выросли на 20%, а за текущий год вырастут на 7%.

Самыми популярными городами для поездки на выходные в России стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Калининград.