Алтайская студентка победила в финале престижного Всероссийского инженерного конкурса

Проект по разработке цифрового двойника трансформатора высоко оценили эксперты, в том числе гендиректор "Росатома"

16 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Юлия Кальсина / Фото: АлтГТУ им. И.И. Ползунова

В столице завершился финальный этап XI Всероссийского инженерного конкурса (ВИК), который в этом году побил рекорды по количеству участников. Более 12 тысяч студентов и аспирантов из 249 вузов страны боролись за звание лучших молодых инженеров России.

По результатам отборочных этапов в число победителей и призеров вошли лишь 110 человек. Среди них – четверокурсница энергетического факультета Алтайского государственного технического университета Юлия Кальсина.

Особенность конкурса была в том, что участники защищали свои дипломные работы перед комиссиями, в состав которых входили руководители ведущих технологических компаний. Проект Юлии по разработке цифрового двойника трансформатора для мониторинга и автоматизированной диагностики в режиме реального времени оценивал лично генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"По результатам защиты моя работа была удостоена наивысшей оценки, что подтвердило высокое качество исследования и перспективы его реализации", – рассказала Юлия.

Как пояснила победительница, путь к победе занял два года упорной работы, но финальный успех полностью оправдал все усилия, принеся удовлетворение и уверенность в своих силах.

Победители и призеры получили адресные премии, ценные подарки и благодарственные письма от партнеров проекта.

Особые условия ожидают их при дальнейшем обучении и трудоустройстве: при поступлении в магистратуру и аспирантуру достижения приравняют к максимальным баллам за вступительные испытания.

Важным бонусом для победителей стало включение в Государственный информационный ресурс (ГИР) о лицах, проявивших выдающиеся способности. Статус открывает доступ к специальным стажировкам, научным программам и другим возможностям для профессионального роста.