Алтайский вуз вошел в рейтинг самых больших зарплат выпускников в IT-сфере
В среднем выпускники АлтГТУ получают 145 тысяч рублей в месяц
09 июня 2025, 15:00, ИА Амител
Алтайский государственный технический университет попал в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере ИТ-технологий. Образовательный "чарт" составил портал SuperJob ("СуперДжоб").
Эксперты проанализировали зарплаты молодых IT-специалистов, окончивших вуз в 2019–2024 годах. АлтГТУ в этом году занял 17-е место. Выпускники ИТ-направлений здесь зарабатывают в среднем 145 тысяч рублей в месяц. Это на пять тысяч больше, чем было в прошлом году. При этом многие выпускники уезжают из региона, на Алтае остаются только 47% специалистов.
На первом месте рейтинга традиционно Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Второе место поделили Университет ИТМО и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. На третьем – сразу три учебных заведения: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
Добавим, что в рейтинг вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.
15:06:26 09-06-2025
Многие выпускники уезжают из региона, на Алтае остаются только 47% специалистов.
Так грустно!
И КАКАЯ ЗАРПЛАТА У ТЕХ,КТО ОСТАЛСЯ?
15:37:15 09-06-2025
Гость (15:06:26 09-06-2025) Многие выпускники уезжают из региона, на Алтае остаются толь...
Да, какие должности они занимают и на каких предприятиях?
16:29:45 09-06-2025
Гость (15:06:26 09-06-2025) Многие выпускники уезжают из региона, на Алтае остаются толь... Сейчас даже и не обязательно уезжать. Многие просто уходят на удалёнку, и работают на федеральные компании "из дома"
17:02:04 09-06-2025
Гость (16:29:45 09-06-2025) Сейчас даже и не обязательно уезжать. Многие просто уходят н...
Кем работают, какие должности занимают и какие функции выполняют? Назовите...
18:50:08 09-06-2025
Гость (17:02:04 09-06-2025) Кем работают, какие должности занимают и какие функции в... аналитика, разработка программ по ТУ, расчет загрузки и количества ЧПУ, формирование нюансов задач для чпу (программно), проверка безопасности фаерволов, тестирование и поиск БАГов в существующих задачах, и пр и пр и пр. и 145 это очень средняя цифра. с зарплаты можно купить автомобиль средненький, за года 3 купить (не ипотека) квартиру 3 комн. или дом, отдых и поездки без ограничений тк есть возможность планировать свою загрузку (если позволяет трудовой договор выезд и нет врадения особой информацией) ну и много такого, чего вот так чуваку из сети не рассказывается.
15:57:28 10-06-2025
Гость (17:02:04 09-06-2025) Кем работают, какие должности занимают и какие функции в... В основном это творческая профессия, а должности и функции нужны тем кто "не шарит".
15:06:28 09-06-2025
Молодцы ребята ! А кто то закончил бесплатно этот университет и коту под хвост ушло все....
15:13:44 09-06-2025
... и самых низких зарплат преподавателей.
16:09:47 09-06-2025
Гость (15:13:44 09-06-2025) ... и самых низких зарплат преподавателей.... хорошо научили заправлять картриджы.
15:17:59 09-06-2025
на самом деле место то 50-е