Алтайский вуз вошел в рейтинг самых больших зарплат выпускников в IT-сфере

В среднем выпускники АлтГТУ получают 145 тысяч рублей в месяц

09 июня 2025, 15:00, ИА Амител

АлтГТУ / Фото: пресс-служба университета

Алтайский государственный технический университет попал в рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников в сфере ИТ-технологий. Образовательный "чарт" составил портал SuperJob ("СуперДжоб").

Эксперты проанализировали зарплаты молодых IT-специалистов, окончивших вуз в 2019–2024 годах. АлтГТУ в этом году занял 17-е место. Выпускники ИТ-направлений здесь зарабатывают в среднем 145 тысяч рублей в месяц. Это на пять тысяч больше, чем было в прошлом году. При этом многие выпускники уезжают из региона, на Алтае остаются только 47% специалистов.

На первом месте рейтинга традиционно Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Второе место поделили Университет ИТМО и Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. На третьем – сразу три учебных заведения: Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".

Добавим, что в рейтинг вошли вузы, выпускники которых стали лауреатами Нобелевской премии, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад.