Алтайские активисты подают подписи в Москве с требованием отставки губернатора Турчака
Помимо отставки главы республики, они требуют отмены спорного закона о реформе местного самоуправления
23 октября 2025, 18:52, ИА Амител
Активисты с Алтая организовали в Москве сбор подписей с требованием отставки губернатора Республики Алтай Андрея Турчака и отмены спорного закона о реформе местного самоуправления, сообщает "Голос Алтая. Голос России".
Инициатива протестующих вызвана опасениями местных жителей, что переход к одноуровневой системе управления упростит передачу сельских земель застройщикам для строительства гостиниц и курортных комплексов.
Кроме того, участники акции провели пикет в поддержку алтайской правозащитницы Аруны Арна*, в отношении которой возбудили дело о призывах к терроризму. Арна прославилась своими протестными высказываниями в отношении поправок к Конституции Республики Алтай. Кроме того, она является сторонницей Светланы Лады-Русь Пеуновой** – основательницы запрещенной экстремистской секты.
Напомним, жители региона уже выражали несогласие с предполагаемыми изменениями, утверждая, что они могут негативно сказаться на правах коренного населения и сохранении уникальной природной среды Алтая. На акции протеста неоднократно выходили сотни и тысячи протестующих с плакатами. Несмотря на волну негодования жителей, законопроект был принят депутатами Госсобрания.
*Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Признана иноагентом на территории РФ
18:55:17 23-10-2025
Вот это алтайцы, удивили.
19:28:55 23-10-2025
А как у алтайцев насчет пенсий и пенсионного возраста?
19:44:36 23-10-2025
Гость (19:28:55 23-10-2025) А как у алтайцев насчет пенсий и пенсионного возраста? ... Алтайцы, как малая народность получают пенсию в любом возрасте, при одном условии, нужно проживать в Республике Алтай. Размер пенсии не знаю, но она гарантирована с пелёнок до смерти. Может поэтому не работают некоторые, а некоторые даже пьют алкоголь по праздникам. Пьют алкоголь, которого скоро не будет и в выходные тоже и по вечерам. Турчаку надо на алтайке жениться, чтобы возглавлять этот священный регион. На "ура" он не победит.
21:07:53 23-10-2025
Гость (19:44:36 23-10-2025) Алтайцы, как малая народность получают пенсию в любом возрас... Можно пруф на утверждение про пенсию с пелёнок?
21:32:45 23-10-2025
Гость (21:07:53 23-10-2025) Можно пруф на утверждение про пенсию с пелёнок?...
Возможно,всё-таки они на пенсию пораньше выходят,чем представители больших народностей?Или нет?
21:44:25 23-10-2025
Гость (21:07:53 23-10-2025) Можно пруф на утверждение про пенсию с пелёнок?...
Какой пруф?Пенсия с "пеленок"...Видимо у товарища детство в одном месте заиграло.Что стар,что млад-так поговаривала моя бабушка.
19:48:31 23-10-2025
Омоном не разгоняют? И экстремистами не признали? Чудесато
20:20:35 23-10-2025
Красавцы отстаивают правду
20:56:20 23-10-2025
-Владимир Владимирович, местные бузят,
-А что хотят?
-Турчака снять просят,
-Так это не ко мне, пусть к Грефу обращаются
21:10:18 23-10-2025
это саботаж и расшатывание!!
21:39:25 23-10-2025
Гость (21:10:18 23-10-2025) это саботаж и расшатывание!! ... Разобраться пора с заводилами по расшатыванию.
21:12:14 23-10-2025
Они что не понимают кто его сюда поставил, на кого они прут вообще. Не экстремизм ли это?
23:49:35 23-10-2025
Гость (21:12:14 23-10-2025) Они что не понимают кто его сюда поставил, на кого они прут ... это тк и есть. бабки НЕсами активизировались. пользуются антиалко и шумом вокруг и пропихивают доп негатив. забыли, почему урочища "Кан" называются и как они просились в состав Империи и как их Россия спасла от вырезания, отбила Монголов
07:27:30 24-10-2025
Гость (23:49:35 23-10-2025) это тк и есть. бабки НЕсами активизировались. пользуются ант... Отбивали от монголов специально для грефа, чтобы он там казино строил? А вы не путаете государственные интересы с интересами группы жуликов?
08:23:42 24-10-2025
экстремисты
08:44:49 24-10-2025
Да ,лакомый кусочек Горный Алтай,ничего не скажешь.Толстосумы готовы проглотить его разом.Только закавыка одна-противоречие интересам местного населения.
10:21:13 24-10-2025
"Турчаки" вас переедут катком и не вспомнят. Зря вы этот шум подняли.
11:34:47 24-10-2025
И эваларовского красавчика туда же........