Алтайские активисты подают подписи в Москве с требованием отставки губернатора Турчака

Помимо отставки главы республики, они требуют отмены спорного закона о реформе местного самоуправления

23 октября 2025, 18:52, ИА Амител

Активисты собирают подписи / Фото: Telegram-канал "Голос Алтая. Голос России"

Активисты с Алтая организовали в Москве сбор подписей с требованием отставки губернатора Республики Алтай Андрея Турчака и отмены спорного закона о реформе местного самоуправления, сообщает "Голос Алтая. Голос России".

Инициатива протестующих вызвана опасениями местных жителей, что переход к одноуровневой системе управления упростит передачу сельских земель застройщикам для строительства гостиниц и курортных комплексов.

Кроме того, участники акции провели пикет в поддержку алтайской правозащитницы Аруны Арна*, в отношении которой возбудили дело о призывах к терроризму. Арна прославилась своими протестными высказываниями в отношении поправок к Конституции Республики Алтай. Кроме того, она является сторонницей Светланы Лады-Русь Пеуновой** – основательницы запрещенной экстремистской секты.

Фото: "Голос Алтая. Голос России"

Напомним, жители региона уже выражали несогласие с предполагаемыми изменениями, утверждая, что они могут негативно сказаться на правах коренного населения и сохранении уникальной природной среды Алтая. На акции протеста неоднократно выходили сотни и тысячи протестующих с плакатами. Несмотря на волну негодования жителей, законопроект был принят депутатами Госсобрания.

*Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Признана иноагентом на территории РФ