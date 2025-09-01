По новому положению власть в селах теперь будет передана под единовластие районов

Реформа местного самоуправления вызвала возмущение местных жителей, которые не смирились с таким решением Госсобрания республики и провели серию митингов в Горно-Алтайске и районах. На акции протеста неоднократно выходили сотни и тысячи протестующих с плакатами. Несмотря на волну негодования жителей, законопроект был принят депутатами Госсобрания.

Что будет с реформой, найдут ли власти компромисс с жителями региона – разбирался amic.ru.

"Наш красивый Алтай хотят разрушить"

Акции протеста периодически проходят уже в течение двух месяцев. Люди приходят в национальных костюмах. На плакатах, которые они приносят, надписи: "Руки прочь от нашего Алтая", "Мы против оккупации наших земель олигархами", "Турчака в отставку, одноуровневой власти – нет".

Так выразил свои эмоции житель РА – он приехал в Горно-Алтайск из села, расположенного почти в 300 километрах от города. 19-летний парень решил съездить в столицу республики, чтобы 18 августа выйти к Верховному суду. Там должны были огласить решение по иску против реформирования системы местного самоуправления:

«Мы с братом и тетей специально выезжали на день раньше, чтобы успеть. Нас пугает эта реформа. Наш красивый Алтай хотят отобрать и разрушить».

Еще один из участников этого митинга, экс-депутат Эл Курултая, высказался так:

«У нас протяженная по площади республика. Возле суда я общался с теми, кто приехал за 500 километров от Горно-Алтайска. Из высокогорных и труднодоступных районов стекались небольшие ручейки, превратившиеся в большой поток».

При этом, как заметил местный активист Павел Пастухов, нарушений правопорядка не зафиксировано.

Дошло до ареста несогласных

А начиналось все так. Первая акция протеста прошла еще до принятия законопроекта. 12 июня группа возмущенных жителей перекрыла федеральную трассу Р-256 на участке Чике-Таманского перевала в Онгудайском районе Республики Алтай. Причина протестов – запущенная командой главы региона Андрея Турчака муниципальная реформа, в ходе которой предусмотрена ликвидация двухуровневой системы местного самоуправления.

В ответ на несанкционированную акцию полицейские составили в отношении двух организаторов протоколы об административных правонарушениях по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления, повлекшие создание помех функционированию объектов транспортной инфраструктуры"). Еще шесть человек были привлечены по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за участие в несанкционированной акции.

13 июня активные участники и организаторы протеста получили от 13 до 14 суток ареста.

Впрочем, законопроект, "ликвидирующий" сельские муниципалитеты, из-за которого люди выходили на митинги, – не единственная претензия к главе региона Андрею Турчаку.

В чем претензии к главе региона

Напомним, что на митингах люди требовали отставки главы региона. Не будем в рамках этой статьи приводить доводы на этнической почве. Но от официальных высказываний народных избранников никуда не деться.

Депутат Государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай, первый секретарь республиканского комитета КПРФ Виктор Ромашкин говорит, что с приходом Турчака к власти в сентябре прошлого года социальные проблемы так и не решены. По его словам, в Горном Алтае по-прежнему плохо с вывозом мусора.

Высказывание жительницы Горно-Алтайска хорошо иллюстрирует проблему:

«Город завален мусором, дышать нечем, завалы, вонь, крысы повсюду. В частном секторе на некоторых улицах месяцами машина не появляется. Как среди этого жить? У меня площадка сразу за забором, почему я и моя семья должны это постоянно видеть и нюхать? Окна дома не откроешь, на улицу не выйдешь».

По словам жителей города, зачастую мусор из частного сектора или садовых товариществ, где нет контейнеров (соответственно, нет и оплаты), ночью на нескольких машинах привозят и выгружают на площадках у многоквартирных домов.

Основной оператор по вывозу ТБО и ТКО – "Единый оператор" - ссылается на острую нехватку спецтехники и рабочих рук. Поэтому вынужден заключать субподряды с другими организациями. О чем говорить, если в Горно-Алтайске работает десять спецмашин, а на всю республику их всего 31. Хотя глава региона обещал закупить технику, организовать сортировочные станции и оптимизировать маршруты.

Пока же жители продолжают жаловаться на мусорную проблему и очень надеются, что вскоре порядок будет наведен, а Горно-Алтайск снова станет уютным и чистым городом, каким в 2014 году его увидел и похвалил Владимир Путин.

Не меньше проблем и в здравоохранении, остро не хватает врачей. Ясно, что люди хотят получать больше при значительном кадровом дефиците. Так, в Республике Алтай отрыв от желаемой зарплаты составляет более 50 тысяч рублей. Возможно, поэтому медики и не идут на весьма нелегкую работу.

Но все же спусковым крючком к акциям протеста выступил принятый законопроект реформы МСУ.

Мнения "Против"

Депутат Государственного собрания – Эл Курултая Республики Алтай, первый секретарь республиканского комитета КПРФ Виктор Ромашкин отмечает:

«Формальным поводом протестов действительно стала муниципальная реформа, по которой у нас сельские советы, по сути дела, ликвидируются. На сегодняшний день в республике один городской округ, десять муниципальных районов и 91 сельское поселение».

Повторим, согласно реформе, муниципалитеты в сельских поселениях решено ликвидировать. Между тем плотность населения в Горном Алтае (всего в РА насчитывается 210 тысяч человек) довольно низкая. В отдельных районах она составляет чуть более двух человек на квадратный километр. В последнее время в республику все чаще заходят крупные инвесторы в туристический бизнес. А это означает, что они берут в аренду или выкупают все больше земель под объекты туризма. Вот титульное население и опасается, что могут пострадать их покосы, пастбища, пашни.Депутат также продолжает:

«Народ считает, что сельские советы, какие бы они ни были, но это был публичный орган власти, он имел какое-то право распоряжаться землей, утверждать генпланы и так далее. А теперь его убирают, все эти вопросы переходят в центр, который далеко от поселений, и жители региона считают, что центр не сможет учесть всех пожеланий».

Ему вторит глава комитета по аграрной политике "Единой России" Рустам Байдалаков:

«Сложившаяся двухуровневая система позволяет решать насущные проблемы селян, сохранять традиционный сельский уклад. Местная власть ближе к людям».

Кстати, вот что сказал сам глава региона по поводу акций протеста:

«Мы осуждаем вандалов, которые неуважительно относятся к священному Алтаю и его сакральным местам. И сами же нарушаем покой духов, идя на поводу у провокаторов. Именно такие устроили вчера вакханалию на перевале Чике-Таман, перекрыли движение по федеральной трассе и вовлекли в нее наших жителей».

Мнения "За"

Как бы ни высказывались отдельные депутаты КПРФ, ЛДПР, СРПЗ, большинство народных избранников фракции "Единой России" инициативу главы республики поддержали. А фракция ЕР имеет подавляющее большинство в Госсовете. Депутат Владислав Рябченко заметил, что у сельсоветов все равно нет никаких реальных полномочий, а его однопартиец Константин Криворученко призвал коллег "развеивать все эти страхи своей дальнейшей работой". А Общественная палата Республики Алтай призвала граждан не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации.

Уже после принятия закона сам Андрей Турчак заявил: "Добреньким быть легко, но вы попробуйте быть по-настоящему добрыми". И призвал создать рабочую группу по внедрению реформы, пригласив в нее даже голосовавших против.

Нужно отметить, что в пользу реформы МСУ выступают эксперты и на общероссийском уровне. Ведь закон тормозит не только в Горно-Алтайске. Со скрипом закон приняли и в Хакасии, возмущался народ и в Красноярском крае.

Как отметил политолог, президент фонда "Центр развития региональной политики" Илья Гращенков, двухуровневая модель МСУ устойчиво чувствует себя в районах, где муниципалитеты обладают реальным политическим весом и финансовой независимостью. И добавил:

«В целом руководство страны идет по пути вертикализации власти, и все больше полномочий будет передаваться в центр. Программа рано или поздно будет реализована по всей России. Но и исключения будут, не во всех регионах это удастся. Компромисс может быть, например, в том, что реформа будет идти длительный срок, растянется на пять лет и можно будет передоговориться с местными руководителями».

Директор филиала Финансового университета при правительстве РФ Павел Клачков убежден:

«Все должно закончиться благополучно. Реформа несет более эффективную модель управления. Да, все новое не всегда бывает понято и принято, иногда возникают тернии. Но, как показывает исторический опыт, они обязательно будут преодолены».

А вот прогноз от политолога Сергея Комарицына о том, что в течение нескольких месяцев протесты угаснут:

«В сентябре пройдут выборы во многих муниципалитетах. С одной стороны, местные элиты, недовольные преобразованиями, будут разыгрывать эту карту, с другой – именно по их результатам, возможно, и будет приниматься решение, продавливать ли дальше реформу в нынешнем виде или идти на компромиссы».

О реформе

Масштабную реформу МСУ в России начали постепенно реализовывать еще в 2019 году. После принятия в марте 2025 года нового закона о местном самоуправлении проведение реформы ускорилось. Уже в мае – июне 2025 года сельсоветы были ликвидированы в Красноярском крае и Хакасии, аналогичные процессы идут в Омской области и Республике Алтай.

В плюс алтайскому законопроекту ставят возможность возврата прямых выборов глав округов, отмененных 11 лет назад. Однако критики реформы указывают, что это не компенсирует потерю местного самоуправления на уровне поселений.

Возможно, что реализация реформы состоится не скоро, но, видимо, все-таки состоится. О пользе ситуации, когда два-три села или района объединяются в один субъект с властью во вновь созданном районном центре, сложно пока говорить. Но, как сказал эксперт выше, с местными элитами придется договариваться – именно они имеют значительное влияние на население.