Жители Горно-Алтайска выступили против муниципальной реформы

Это не первая акция протеста

15 августа 2025, 16:40, ИА Амител

Протесты / Фото: кадр из видео: sohranim_altai, aruna_altayleader

Десятки жителей Республики Алтай собрались у здания Верховного суда в Горно-Алтайске, выражая несогласие с планами по реформированию местного самоуправления. Поводом для акции стало рассмотрение иска активиста Дмитрия Тодошева против нового законопроекта, который был принят региональным парламентом 24 июня, сообщает Telegram-канал "Сирена".

Это уже не первая акция протеста – ранее тысячи жителей выходили на митинги против изменений. Реформа, инициированная главой региона Андреем Турчаком, предполагает переход к одноуровневой системе управления: упразднение сельских поселений и советов депутатов с созданием вместо них муниципальных округов.

Контекст реформы

С 2019 года в России проводится масштабная муниципальная реформа, которая ускорилась после принятия в марте 2025 года нового закона о местном самоуправлении. Уже в мае – июне 2025 года сельсоветы были ликвидированы в Красноярском крае и Хакасии, аналогичные процессы идут в Омской области и Республике Алтай.

Особенностью алтайского законопроекта является возможность возврата прямых выборов глав округов, отмененных 11 лет назад. Однако критики реформы указывают, что это не компенсирует потерю местного самоуправления на уровне поселений.

В Республике Алтай реформа встречает особенно активное сопротивление. Жители опасаются, что централизация управления лишит их возможности влиять на решение местных вопросов. Судьба законопроекта теперь зависит от решения суда, куда поступил иск активистов.