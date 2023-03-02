Председатель парламента Александр Романенко идею уже поддержал

02 марта 2023, 15:14, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

"Единая Россия" и депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания выступят за предложение губернатора Виктора Томенко о новой мере поддержки детей войны. Речь о выплате к годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил спикер АКЗС, секретарь регионального отделения ЕР Александр Романенко.

"Сейчас в правительстве прорабатывается вопрос о выплатах детям войны. В Алтайском крае проживает более 85 тысяч жителей, которые попадают под эту категорию. Тема их поддержки неоднократно поднималась в стенах краевого парламента, и все, уверен, поддержат инициативу главы региона. В бюджете нужно будет найти немалый объём средств, но считаю, что это пора сделать", – сказал спикер.

Глава региона Виктор Томенко уже поручил Министерству социальной защиты и Минфину проработать предложение о выплатах к очередной годовщине Победы. О какой сумме идёт речь, пока непонятно.

В регионе этот статус имеют жители, рождённые с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. И для них есть ряд льгот: внеочередное получение медицинской помощи, материальная помощь при подключении природного газа и некоторые другие. А кроме того, многие жители, попадающие под эту категорию, уже являются льготниками: тружениками тыла, ветеранами труда.