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Губернатор Томенко поручил проработать предложения о выплатах детям войны

Решить этот вопрос надо к 9 мая, считает глава региона

02 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональным Минсоцзащиты и Минфину проработать предложения о выплатах жителям края, которые относятся к категории "дети войны".

"85 тысяч жителей Алтайского края – это дети войны. В письмах и на различных встречах мне часто задают вопросы о поддержке этой категории наших граждан. Поэтому перед поездкой на Красноярский экономический форум провёл совещание по социальным вопросам. Поручил Министерству социальной защиты и Министерству финансов Алтайского края проработать предложения о выплатах жителям края, которые относятся к категории "дети войны", – написал политик во "ВКонтакте".

Томенко добавил, что властям понадобится найти "серьёзную сумму в краевом бюджете", однако сделать это, как он считает, необходимо к 78-й годовщине Победы в ВОВ.

Ранее глава региона заявлял, что в Алтайском крае оперативно решат задачу по закреплению персональных соцработников за ветеранами боевых действий и семьями погибших.

Комментарии 42

  • Почему "дети войны" до сих пор нищие?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Дети войны должны были сами работать кто вам всем что то должен?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Почему "дети войны"до сих пор нищие-----по той же причине что и ветераны труда
    02 марта, Гость   Ответить
  • По той же причине , что и все остальные.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Государство Вам ничего не должно.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Да поздно уже. Их почти не осталось
    02 марта, Гость   Ответить
  • По той же причине , что и все остальные.=============== Гость этой категории ни каких выплат по этой программе -выживайте, как сможете.
    02 марта, Гость   Ответить
  • У меня бабушке 84 года. Живет на пенсию. Ей хватает вполне. Еще и накопления делает. Сломалась стиралка - пошла купила новую. Телевизор и холодильник захотела обновить - купила. Отсюда вывод: если скинуть с шеи взрослых детей, внуков и пр. - вполне себе можно жить на пенсии.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Как можно на пенсию купить стиралку, телевизор, холодилник? У неё что пенсия 100тыс.?
    02 марта, Гость   Ответить
  • У меня бабушке 84 года. Живет на пенсию.===================== На пенсию можно по-разному жить. Есть категория стариков, которые ну очень экономные в плане еды например. На воде и хлебе, утрирую конечно. А есть, которые позволяют себе хорошо кушать. Я имею в виду не излишества, а творожок, маслице, рыбку, фруктики и всякое полезное. Да и пенсия у бабушки в 84 г. и в 70 разная, доплата за возраст есть, кажется тысяч десять. А насчет детей-внуков бессовестных вы правы. Как можно брать деньги у бабули? Но это издержки потребительского воспитания. Сами наверное виноваты.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Купить стиралку, телевизор, холодилник? - Каждый месяц покупать? или раз в квартал. У нас дома вся техника уже 20 лет без поломок.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость,говорю же - откладывает что-то, копит. Стиралку, телевизор, холодилник - не сразу купила. За пару лет. Суммой ее пенсии не интересовалась. Но бабушка живет очень экономно. И умудряется откладывать.
    02 марта, Гость   Ответить
  • А есть, которые позволяют себе хорошо кушать--- ну вот я смотрю как питается моя бабушка. Все у нее есть и мяско, и рыбка и творожок, и фрукты, печенье. Она ж как делает? Купила 1 куринную голень, сварила из нее кастрюльку супа - 3 дня ест. Купила 300 гр. творога - испекла 6 сырников - это ей на два дня на завтрак. 300 гр сыра может 2 недели есть. Палочку колбаски так же. 2-3 кусочка вприкуску с супом. Не так как мы. Мы Если купили 0,5 кг конфет- за вечер слопали. Те же 300 гр сыра- моя семья съедает за 1 раз.
    02 марта, Гость   Ответить
  • СР в АКЗС уже который год пытается продвинуть закон о выплатах детям войны, но нет партия власти постоянно голосует против, мотивировав тем что "а че мы то это принимаем вот когда в ГД это примут тогда мы ЗА", а сейчас конечно с подачи губернатора выдвинет как исконно свою идею и единогласно поддержат.
    02 марта, Гость   Ответить
  • если скинуть с шеи взрослых детей, внуков и пр. - вполне себе можно жить на пенсии.---- да вас, по ходу, с шеи скинули конкретно)) это ж надо, 84 летней бабке завидовать, что она творог и сыр может себе позволить) поменьше по торговым центрам развлекайтесь, да телефоны меняйте, и вам на это тож хватит)))
    02 марта, Гость   Ответить
  • Знаю как экономят бабушки. На даче соседки - едят точно хлеб с водой, спят на рваных простынях, одежду - обувь не покупают. Ходят в галошах и в старье - рванье
    02 марта, Гость   Ответить
  • - да вас, по ходу, с шеи скинули конкретно--- вы нездоровы? Где вы зависть увидели? Я наоборот своей бабулей горжусь. И мое сообщение было ответом на пост "Почему "дети войны"до сих пор нищие". Я и привела в пример свою бабулю. ЕЕ не доят шестидесятилетние детки ( а их у нее 5) и поэтому она вполне себе неплохо живет на свою пенсию
    02 марта, Гость   Ответить
  • Вы так классно расписали про жизнь бабули которая себе ни в чем не отказывает - предложу правительству больше не слушать жалобы пенсионеров и не повышать пенсии- у них все хорошо, а то привыкли ныть что пенсия маленькая.
    02 марта, Гость   Ответить
  • А потом у этих "нищих" пенсионеров мошенники миллионами деньги выводят.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Очень уместно и главное во время Этим детям самым маленьким сейчас за 80лет Практически помогать не кому Давайте уже про внуков решайте чё ни будь
    02 марта, Гость   Ответить
  • предложу правительству больше не слушать жалобы--- вы только не забудьте, что и ВЫ уогда-нибудь пенсионером будете
    02 марта, Гость   Ответить
  • что и ВЫ уогда-нибудь пенсионером будете... я не доживу, так ничестрашного
    02 марта, Гость   Ответить
  • На даче соседки - едят точно хлеб с водой,-- а вы спросите, не платят ли они случайно ипотеку за деток. У меня коллега- бабушка 70 лет. На пенсии и работает. На обед ест хлеб с самым дешевым плавленным сырком и кипяточек пьет (чтобы на заварку не тратиться). Всю з/п отдает внуку (30 лет мальчику). С пенсии платит коммуналку, оставляет себе какой-то мизер а остальное - тоже внуку отдает. Шикарный аргумент: "У него же ипотека. Ему тяжело". И не стыдно внучку у бабули последнее забирать.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Поздновато как-то.
    02 марта, Гость   Ответить
  • "Знаю как экономят бабушки. На даче соседки - едят точно хлеб с водой, спят на рваных простынях, одежду - обувь не покупают. Ходят в галошах и в старье - рванье" Так на даче все ходят в трико и калошах. Это ж дача. А откуда вы знаете , что они едят? В окна к ним заглядываете?
    02 марта, Гость   Ответить
  • И не стыдно внучку у бабули последнее забирать - сама отдает никто насильно не забирает, ктото виноват?
    02 марта, Гость   Ответить
  • сама отдает никто насильно не забирает--- то есть вы без зазрения совести примете от бабки ВСЕ ее деньги? И даже заморачиваться не будете, что у нее останется? А сказать: "спасибо, бабушка, я не плохо зарабатываю. Купи лучше себе фруктов" - язык не поворачивается?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ну да а что не так?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ну да а что не так?-- а когда хоронить надо будет, вы ж ни копеечки не дадите. а отложить бабка не смогла на похороны - тебя содержала. зато наследство делить - все тут как тут.
    02 марта, Гость   Ответить
  • , вы ж ни копеечки не дадите. - Государство выделяет на похороны нормальные деньги. А мёртвому без разницы какой гроб с золотом или обычный.
    02 марта, Гость   Ответить
  • а отложить бабка не смогла на похороны - Она решила похороны миллионера сделать, или Леди Гагу позвать?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Она решила похороны миллионера- Как человек , полгода назад хоронивший деда, скажу Вам, что похороны - удовольствие недешевое. Гроб, катафалк, могила , копачи, одежда, крест, зал прощаний и пр. В 57 000 обошлось. И это без кафе . Поминали дома- дедушка старенький был, никого кроме сына и внуков с женами не было.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Интересно знать, кушали ли в детском садике многие комментаторы неочищенный жмых с чаем.?Вот как дети, которые сегодня попали в разряд "дети войны".Или вы можете себе представить, что первое яблоко( и то половину) я впервые ел в детском саду станкостроительного завода(тогда он назывался завод № 17) на ул.9 Мая в 1948 году.Ну и так далее.Наверно,, не зря создали такую группу - "дети войны". Смеяться над нами,конечно, проще, чем представить, как мы жили после опустошительной для СССР войны.И тогда ещё не были районировыны академиком Лисавенко яблоки и многие ягоды,которые появились к концу 50-х прошлого столетия.И ботинки носили до дырок.И в футбол играли в матерчатый мяч.Первый футбольный мяч появился в нашем дворе(Сизова,43), только году в 55-56 опять же прошлого века.Но мы не понимали, что все те трудности легли на плечи наших героических мам и пап.А как и положено детям играли в начале 50-х в "войнушку", в фитбол, в игру "бить-бежать" ( бить по мячику, а не по человеку),в прятки,даже ходили купаться в "ковш",правда, в сопровождении кого-нибудь из взрослых.Мальчишки бегали подглядывать в прачечную, что рядом была, за моющимися тетями, туалет на улице, баня - на ВРЗ, воду таскали из колонки, что была около прачечной.А в школу начали ходить в 29 начальную, после 4-го класса перевели в 25-ю, причем когда перевели вм25-ю, это был первый год, когда отменили мужские и женские школы, сделали общие, что было правильно.
    02 марта, Гость   Ответить
  • В 57 000 обошлось. - А че так скромно? че кредит в полляма не взяли?
    02 марта, Гость   Ответить
  • В морге забираешь справку о смерти. Все. Хоронят за счет государства.
    02 марта, Гость   Ответить
  • В морге забираешь справку о смерти. Все. Хоронят за счет государства. -- и не стыдно будет?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ты тогда и справку о смерти не забирай. зачем она тебе?
    02 марта, Гость   Ответить
  • кушали ли в детском садике многие комментаторы неочищенный жмых с чаем.--- Добавлю. Бросали ли школу в 11 лет, потому что туда ходить не в чем- валенки одни на всю семью?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Государство выделяет на похороны нормальные деньги------нормальные деньги - это сколько?
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, забыл написать.Дважды было и такое.Полностью протер валенки.Папе нечем было починить, он отдал сапожнику.Я два дня не ходил в школу.Но валенки были починены отлично.Потом даже по ледяной горке стоя катался.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Гость, после 80 лет добавки всякие...до 80 пенсии есть мизер
    02 марта, Гость   Ответить
  • Это должна быть не разовая выплата а ежемесячная не меньше нежели средняя зарплата по региону.Перед ними общество и особенно государство виновны лишив их радости детства.
    02 марта, Гость   Ответить
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