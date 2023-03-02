Губернатор Томенко поручил проработать предложения о выплатах детям войны

Решить этот вопрос надо к 9 мая, считает глава региона

02 марта 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональным Минсоцзащиты и Минфину проработать предложения о выплатах жителям края, которые относятся к категории "дети войны".

"85 тысяч жителей Алтайского края – это дети войны. В письмах и на различных встречах мне часто задают вопросы о поддержке этой категории наших граждан. Поэтому перед поездкой на Красноярский экономический форум провёл совещание по социальным вопросам. Поручил Министерству социальной защиты и Министерству финансов Алтайского края проработать предложения о выплатах жителям края, которые относятся к категории "дети войны", – написал политик во "ВКонтакте".

Томенко добавил, что властям понадобится найти "серьёзную сумму в краевом бюджете", однако сделать это, как он считает, необходимо к 78-й годовщине Победы в ВОВ.

Ранее глава региона заявлял, что в Алтайском крае оперативно решат задачу по закреплению персональных соцработников за ветеранами боевых действий и семьями погибших.