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Алтайские единороссы проведут праймериз, чтобы выбрать кандидата в губернаторы

В 2018 году партия власти поддержала на тот момент врио главы региона Виктора Томенко

13 февраля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: altai-ter.er.ru
Фото: altai-ter.er.ru

Реготделение "Единой России" назовёт своего кандидата в губернаторы Алтайского края в конце июня в ходе партийной конференции. До этого единороссы должны будут провести предварительное голосование – праймериз – по отбору самого достойного. Как выяснил amic.ru, фамилии претендентов могут стать известны уже к середине апреля. Сами же губернаторские выборы состоятся 10 сентября 2023 года.

Как пройдут праймериз

Список кандидатов предварительного голосования для выборов губернатора будет составлять президиум регионального политсовета ЕР. Сейчас в него входят 20 человек, в том числе действующий глава региона Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, спикер Заксобрания Александр Романенко, депутаты АКЗС Сергей Серов, Вадим Смагин и Сергей Приб, экс-глава ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов, бизнес-омбудсмен Андрей Осипов, депутаты Госдумы Иван Лоор и Даниил Бессарабов, представитель правительства и губернатора в АКЗС Наталья Кувшинова и другие.

В итоговый список кандидатов должно быть включено как минимум два человека. Далее соискатели проводят встречи с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений партии. После этого список претендентов выносится на голосование делегатов конференции. Здесь лидера должны определить тайным голосованием простым большинством голосов. Именно этот человек и будет представлять "Единую Россию" на губернаторских выборах в сентябре. Пока в партии воздерживаются от каких-либо комментариев насчёт возможных претендентов.

Кто выиграл праймериз ЕР в 2014 году

Напомним: процедура праймериз на губернаторских выборах в Алтайском крае будет использоваться ЕР в третий раз. Впервые предварительное голосование "обкатали" в 2014 году, когда жители края спустя девять лет вновь смогли самостоятельно выбирать главу региона.

Тогда, кроме действующего губернатора Александра Карлина, в праймериз участвовали ещё шесть кандидатов, выдвинутых местными общественными организациями. В их числе думец Николай Герасименко, зампредседателя АКЗС Андрей Осипов, глава администрации Заринска Иван Терёшкин, начальник главного управления сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев, ректор АлтГТУ Александр Ситников и экс-футболист Алексей Смертин.

Несколько недель участники праймериз проводили встречи-голосования, по итогам которых партия утвердила окончательный список. В финал вышли Карлин, Герасименко и Ситников. Победа на конференции осталась за Александром Карлиным. В итоге он же с большим перевесом победил и на самих выборах в сентябре 2014 года.

Первые праймериз для Томенко

В следующий раз единороссы проводили "губернаторские" праймериз летом 2018 года. При этом изначально партийцы заявили о поддержке и.о. главы региона Виктора Томенко, но отказываться от процедуры внутрипартийного отбора всё равно не стали.

Кроме Томенко, в предварительном голосовании участвовало четверо единороссов. Среди них депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты АКЗС Татьяна Ильюченко и Сергей Серов и краевой бизнес-омбудсмен Павел Нестеров. В итоге на конференции ЕР по одному голосу набрали Ильюченко и Нестеров, трое проголосовали за Зобнева, шесть голосов отдали в пользу Серова, а Виктор Томенко набрал в общей сложности 188 голосов. Затем он одержал победу и на выборах губернатора, набрав 53,6% в первом туре.

Почти со 100% уверенностью можно сказать, что Виктор Томенко и на этот раз войдёт в шорт-лист единороссов. Кто составит ему компанию – узнаем через пару месяцев.

Напомним, в 2023 году на выборы главы региона в бюджете заложено 350 млн рублей. Около 100 млн из этой суммы можно сэкономить, если голосование уложится в один тур. В кампании могут принимать участие только кандидаты от политпартий, самовыдвижение не допускается. Для этого претендентам нужно пройти муниципальный фильтр – собрать подписи местных депутатов в свою поддержку. Речь идёт о 7% от общего числа мундепов или примерно 500 автографах. Не исключено, что в 2023 году на губернаторских выборах впервые будут использовать электронное голосование. О плюсах и минусах ДЭГ можно почитать здесь.

Фото: t.me/altkik

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Комментарии 13

  • время не теряйтё просиживая штаны и так ясно кто будет (это не выборная должность с некоторых пор...)
    13 февраля, Гость   Ответить
  • не тратьте казенные деньги,кто будет губером и так ясно. в 2018 году не нашлось пророка в отечестве своем,теперь он появился?
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Театр пожилого зрителя (ТПЗ)
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Что это единороссы затеяли праймериз? Почему сразу Виктора Петровича не выдвигают? Или они против?..
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Амик, почему не баните ругательные слова, "Я считаю, что это ругательное слово (праймериз), даже не удобно как-то его произносить". Прошу ко мне его не применять....
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Это конечно банальная шутка 90, но очень точная, насчет "Голосуй не голосуй.....".... Получим Киндера....
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Показуха! Одна шайка-лека соберется и деньги потратят, прикормленные корреспонденты растрезвонят о таком значимом событии...
    13 февраля, Гость   Ответить
  • вот уровень поддержки и доверия власти
    13 февраля, Гость   Ответить
  • Тема очень серьёзная , характеристики придётся подписать , поставить печать , и быть ответственными . Чтоб не оказалось , что на рабочем столе Президента , для вето лежит лист с намеренной дезинформацией чинов их края . ( Было уже там такое , в УФСБ Красноярского края все характеристики подписали и лист положили на рабочий стол Президента . )
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А вдруг не действующего, а какого-нибудь новенького залётного, конечно, обязательно только из их рядов ЕР, который возьмёт и отдастся всею душою за алтайский народ... Чё? Нельзя помечтать, что ли?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Устав Партии «Единая Россия»Основополагающие ценности Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее также – Партия или «ЕДИНАЯ РОССИЯ»): Благополучие человека: его здоровье и долголетие, социальная защищенность, достойная оплата труда и возможности для предпринимательства, доступная инфраструктура и комфортная среда, свобода творчества и духовного поиска; Единство и суверенитет страны: общая история и общие Победы, многовековой опыт межнационального и межконфессионального согласия, политическое, правовое, культурное единство страны, нетерпимость к попыткам пересмотра и искажения истории России, любым проявлениям, разрушающим нашу страну, к попыткам внешнего вмешательства в жизнь государства; Лидерство и развитие России: в повышении качества жизни людей, в образовании и науке, в модернизации экономики и инфраструктуры, в обеспечении обороноспособности и безопасности.
    15 февраля, Гость   Ответить
  • Какой должна быть деятельность Партии для того, чтобы соответствовать этим ценностям? «Единая Россия» должна быть командой единомышленников, объединившихся ради улучшения жизни людей и прорывного развития страны. «Единая Россия» должна быть партией народного большинства – граждан страны, поддерживающих Президента Российской Федерации и его стратегический курс. «Единая Россия» должна открыто, честно и профессионально представлять интересы граждан в органах власти и местного самоуправления. «Единая Россия» должна бескомпромиссно и эффективно контролировать исполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации, соблюдение законодательства Российской Федерации. «Единая Россия» должна быть политической силой, которая создает основу будущего России, поддерживает и продвигает инициативы и проекты предпринимателей, ученых, общественников, молодых лидеров, передовые идеи, технологии и новаторские решения. «Единая Россия» должна защищать достоинство человека и справедливость в обществе. 1.1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является общероссийским общественным объединением, созданным в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и действующим на принципах добровольности, равноправия, самоуправляемости, законности и гласности, в целях участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также для представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. 1.2. Партия создана путем преобразования в политическую партию Общероссийской общественной организации «Союз «ЕДИНСТВО» и «ОТЕЧЕСТВО». 1.3. Партия осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации. 1.4. Партия является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, заключать договоры, контракты, соглашения, сделки, быть истцом и ответчиком в судах. 1.5. Собственником имущества Партии, в том числе имущества ее региональных и иных структурных подразделений, является Партия в целом. Члены Партии не имеют прав в отношении имущества Партии. Региональные отделения Партии обладают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственником. 1.6. Партия отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. Региональные отделения Партии отвечают по своим обязательствам находящимся в их распоряжении имуществом. При недостаточности указанного имущества субсидиарную ответственность по обязательствам указанных структурных подразделений несет Партия. Партия не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Партии. Партия не отвечает по обязательствам ее членов, а ее члены не отвечают по обязательствам Партии. 1.7. Партия имеет полное наименование: Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сокращенное (краткое) наименование: Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», наименование на английском языке: All-Russian political party «UNITED RUSSIA». 1.8. Партия имеет печать со своим наименованием, штампы и бланки. 1.9. Партия имеет свои эмблему, флаг, положения о которых утверждаются Президиумом Генерального совета Партии, а также может иметь гимн, положение о котором утверждается Президиумом Генерального совета Партии. 1.9.1. Эмблема Партии представляет собой композицию, в верхней части которой расположено стилизованное изображение развевающегося полотнища с полосами равной ширины белого, синего и красного цвета, символизирующего флаг Российской Федерации, окаймляющего с правой стороны стилизованное изображение в сочетании белого и синего цвета силуэта медведя, развернутого правым боком к зрителю, под которым по всей ширине изображения полотнища буквами одинакового размера синего цвета горизонтально в два ряда изображена надпись: ЕДИНАЯ РОССИЯ. При изображении эмблемы на темном фоне надпись – ЕДИНАЯ РОССИЯ – исполняется буквами белого цвета. 1.9.2. Флаг Партии представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета. Отношение ширины флага к его длине 2:3. В центре флага располагается изображение эмблемы Партии. Габаритная ширина изображения эмблемы на флаге Партии должна составлять не более 1/3 части длины полотнища флага и отступать по высоте от верхней и нижней кромки полотнища не менее чем на 1/10 изображения эмблемы. 1.9.3. Партия имеет исключительное право использования своего наименования и эмблемы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1.9.4. Региональные, местные и первичные отделения Партии имеют право на использование наименования и эмблемы Партии в уставных целях, за исключением предпринимательской деятельности и передачи права на её использование третьим лицам. 1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Партии – Генерального совета – город Москва, Российская Федерация. ......
    15 февраля, Гость   Ответить
  • 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПАРТИИ 2.1. ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ПАРТИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 2.1.1. Обеспечение соответствия государственной политики, решений, принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, интересам большинства населения Российской Федерации. 2.1.2. Формирование общественного мнения в Российской Федерации в соответствии с основными положениями Программы Партии, политическое образование и воспитание граждан, выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности, органов государственной власти и органов местного самоуправления и влияние на формирование их политической воли, выражаемой ими в голосовании на выборах и референдумах. 2.1.3. Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) Партии на выборах Президента Российской Федерации, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, выборных должностных лиц местного самоуправления и в представительные органы муниципальных образований, участие в указанных выборах, а также в работе избранных органов. 2.2. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ ПАРТИЯ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 2.2.1. Изучает, анализирует и обобщает интересы, потребности и настроения граждан Российской Федерации, находит и предлагает формы осуществления интересов большинства населения в виде предложений по проектам новых законов и решений органов государственной власти и органов местного самоуправления. 2.2.2. Ведет агитационно-массовую и пропагандистскую работу с населением, информирует население о целях и задачах Партии, ее Программе, ее текущей деятельности, организует предвыборную агитацию за кандидатов Партии, участвующих в выборах, организует пропаганду своей точки зрения по вопросам, вынесенным на референдумы в Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2.2.3. Выдвигает кандидатов (списки кандидатов) на выборах в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, проводит избирательные кампании, осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах, а также настоящим Уставом. 2.2.4. Выдвигает инициативу проведения референдума субъекта Российской Федерации, местного референдума, участвует в референдумах Российской Федерации, референдумах субъектов Российской Федерации и местных референдумах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2.2.5. Реализует программные положения Партии путем участия избранных от Партии лиц в выработке решений и в работе органов государственной власти и органов местного самоуправления посредством внесения предложений по законотворческой деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 2.2.6. Создает и готовит партийный кадровый резерв для выдвижения на должности руководителей руководящих и контрольно-ревизионных органов Партии, её региональных, местных и первичных отделений, а также для участия в выборах в органы государственной власти и органы местного самоуправления, ведет учебу кадров, актива и членов Партии. 2.2.7. Содействует членам Партии, избранным депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований и избранным на иные выборные должности в системе органов государственной власти и органов местного самоуправления. 2.2.8. Ведет работу с молодежью, привлекает ее к участию в осуществлении молодежной политики Партии, способствует формированию молодой смены политически активных граждан, разделяющих идеологию Партии.
    15 февраля, Гость   Ответить
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