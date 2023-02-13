Алтайские единороссы проведут праймериз, чтобы выбрать кандидата в губернаторы

В 2018 году партия власти поддержала на тот момент врио главы региона Виктора Томенко

13 февраля 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: altai-ter.er.ru

Реготделение "Единой России" назовёт своего кандидата в губернаторы Алтайского края в конце июня в ходе партийной конференции. До этого единороссы должны будут провести предварительное голосование – праймериз – по отбору самого достойного. Как выяснил amic.ru, фамилии претендентов могут стать известны уже к середине апреля. Сами же губернаторские выборы состоятся 10 сентября 2023 года.

Как пройдут праймериз

Список кандидатов предварительного голосования для выборов губернатора будет составлять президиум регионального политсовета ЕР. Сейчас в него входят 20 человек, в том числе действующий глава региона Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, спикер Заксобрания Александр Романенко, депутаты АКЗС Сергей Серов, Вадим Смагин и Сергей Приб, экс-глава ПФР по Алтайскому краю Борис Трофимов, бизнес-омбудсмен Андрей Осипов, депутаты Госдумы Иван Лоор и Даниил Бессарабов, представитель правительства и губернатора в АКЗС Наталья Кувшинова и другие.

В итоговый список кандидатов должно быть включено как минимум два человека. Далее соискатели проводят встречи с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений партии. После этого список претендентов выносится на голосование делегатов конференции. Здесь лидера должны определить тайным голосованием простым большинством голосов. Именно этот человек и будет представлять "Единую Россию" на губернаторских выборах в сентябре. Пока в партии воздерживаются от каких-либо комментариев насчёт возможных претендентов.

Кто выиграл праймериз ЕР в 2014 году

Напомним: процедура праймериз на губернаторских выборах в Алтайском крае будет использоваться ЕР в третий раз. Впервые предварительное голосование "обкатали" в 2014 году, когда жители края спустя девять лет вновь смогли самостоятельно выбирать главу региона.

Тогда, кроме действующего губернатора Александра Карлина, в праймериз участвовали ещё шесть кандидатов, выдвинутых местными общественными организациями. В их числе думец Николай Герасименко, зампредседателя АКЗС Андрей Осипов, глава администрации Заринска Иван Терёшкин, начальник главного управления сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев, ректор АлтГТУ Александр Ситников и экс-футболист Алексей Смертин.

Несколько недель участники праймериз проводили встречи-голосования, по итогам которых партия утвердила окончательный список. В финал вышли Карлин, Герасименко и Ситников. Победа на конференции осталась за Александром Карлиным. В итоге он же с большим перевесом победил и на самих выборах в сентябре 2014 года.

Первые праймериз для Томенко

В следующий раз единороссы проводили "губернаторские" праймериз летом 2018 года. При этом изначально партийцы заявили о поддержке и.о. главы региона Виктора Томенко, но отказываться от процедуры внутрипартийного отбора всё равно не стали.

Кроме Томенко, в предварительном голосовании участвовало четверо единороссов. Среди них депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты АКЗС Татьяна Ильюченко и Сергей Серов и краевой бизнес-омбудсмен Павел Нестеров. В итоге на конференции ЕР по одному голосу набрали Ильюченко и Нестеров, трое проголосовали за Зобнева, шесть голосов отдали в пользу Серова, а Виктор Томенко набрал в общей сложности 188 голосов. Затем он одержал победу и на выборах губернатора, набрав 53,6% в первом туре.

Почти со 100% уверенностью можно сказать, что Виктор Томенко и на этот раз войдёт в шорт-лист единороссов. Кто составит ему компанию – узнаем через пару месяцев.

Напомним, в 2023 году на выборы главы региона в бюджете заложено 350 млн рублей. Около 100 млн из этой суммы можно сэкономить, если голосование уложится в один тур. В кампании могут принимать участие только кандидаты от политпартий, самовыдвижение не допускается. Для этого претендентам нужно пройти муниципальный фильтр – собрать подписи местных депутатов в свою поддержку. Речь идёт о 7% от общего числа мундепов или примерно 500 автографах. Не исключено, что в 2023 году на губернаторских выборах впервые будут использовать электронное голосование. О плюсах и минусах ДЭГ можно почитать здесь.