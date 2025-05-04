Алтайские грибники ведрами собирают сморчки. Фото

Грибы находят в том числе в окрестностях Барнаула

04 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Елена Прилуцкая / vk.com/gribniki22rus

Грибники Алтайского края начали собирать сморчки еще в апреле. А с началом мая этих грибов в лесах региона стало еще больше.

В сообществе "Грибы и Грибники Алтайского края" результатами своей тихой охоты поделились жители Тальменского, Каменского, Косихинского, Егорьевского, Троицкого, Мамонтовского и других районов. Находят сморчки в том числе и в окрестностях Барнаула.

На опубликованных снимках люди хвастаются урожаем – у кого-то набирается всего несколько грибов, а кто-то за одну вылазку собирает несколько ведер.

Сморчки – весенние грибы, которые появляются после схода снега, предпочитая прогретые солнцем участки с влажной почвой. Сморчки условно съедобны. Они требуют обязательного 15-20-минутного отваривания или сушки для нейтрализации токсинов. После обработки их жарят, тушат или добавляют в соусы.