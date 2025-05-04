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Алтайские грибники ведрами собирают сморчки. Фото

Грибы находят в том числе в окрестностях Барнаула

04 мая 2025, 08:00, ИА Амител

Фото: Елена Прилуцкая / vk.com/gribniki22rus
Фото: Елена Прилуцкая / vk.com/gribniki22rus

Грибники Алтайского края начали собирать сморчки еще в апреле. А с началом мая этих грибов в лесах региона стало еще больше.

В сообществе "Грибы и Грибники Алтайского края" результатами своей тихой охоты поделились жители Тальменского, Каменского, Косихинского, Егорьевского, Троицкого, Мамонтовского и других районов. Находят сморчки в том числе и в окрестностях Барнаула.

На опубликованных снимках люди хвастаются урожаем – у кого-то набирается всего несколько грибов, а кто-то за одну вылазку собирает несколько ведер.

Сморчки – весенние грибы, которые появляются после схода снега, предпочитая прогретые солнцем участки с влажной почвой. Сморчки условно съедобны. Они требуют обязательного 15-20-минутного отваривания или сушки для нейтрализации токсинов. После обработки их жарят, тушат или добавляют в соусы.

Алтайский край грибной сезон

Комментарии 12

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Гость

08:13:38 04-05-2025

Да ну их...

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Гость

08:51:22 04-05-2025

Фу...

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Гость

09:31:08 04-05-2025

Харчки ещё

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Гость

10:05:11 04-05-2025

Очень вкусные грибы! Кто не пробовал, тому не понять.

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Гость

14:22:27 04-05-2025

Гость (10:05:11 04-05-2025) Очень вкусные грибы! Кто не пробовал, тому не понять....
Да вы и замечательные продукты из Чижика-Светофора лупите за обе щеки! И говорите что очень вкусно!

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Гоша

09:25:56 05-05-2025

Гость (14:22:27 04-05-2025) Да вы и замечательные продукты из Чижика-Светофора лупит... в магните и пятёрочке продаются те же товары и продукты что и светофоре специально ходил и смотрел и сравнивал так что как то так

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гость

17:04:00 04-05-2025

Гость (10:05:11 04-05-2025) Очень вкусные грибы! Кто не пробовал, тому не понять.... Шляпа ваши сморчки и строчки тоже, попробуйте белые и лисички пожарить, и грузди со сметаной (не жарить). Соседке каждый год плохо становится от них и каждый год ест, зачем не пойму.))

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Гость

10:26:57 04-05-2025

Алтайские грибники ведрами собирают клещей.

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Гость

10:49:57 04-05-2025

Собирать руками куда удобнее чем ведрами.

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гость

17:04:41 04-05-2025

Гость (10:49:57 04-05-2025) Собирать руками куда удобнее чем ведрами.... Срезать ещё ловчее))

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Гость

16:04:42 04-05-2025

Даже грибы нашим комментатором сделали что-то плохое. Грибы как грибы, ел - не отравился. Да и с Горного только приехал, попробовал там местное блюдо Дёргём называется, после него можно уже есть всё сомнительное.

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гость

15:17:27 11-05-2025

Гость (16:04:42 04-05-2025) Даже грибы нашим комментатором сделали что-то плохое. Грибы ... Ой ладно, это вы поди сюрстемминг копальхеном еще не закусывали, рекомендую.

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