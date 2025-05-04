Алтайские грибники ведрами собирают сморчки. Фото
Грибы находят в том числе в окрестностях Барнаула
04 мая 2025, 08:00, ИА Амител
Грибники Алтайского края начали собирать сморчки еще в апреле. А с началом мая этих грибов в лесах региона стало еще больше.
В сообществе "Грибы и Грибники Алтайского края" результатами своей тихой охоты поделились жители Тальменского, Каменского, Косихинского, Егорьевского, Троицкого, Мамонтовского и других районов. Находят сморчки в том числе и в окрестностях Барнаула.
На опубликованных снимках люди хвастаются урожаем – у кого-то набирается всего несколько грибов, а кто-то за одну вылазку собирает несколько ведер.
Сморчки – весенние грибы, которые появляются после схода снега, предпочитая прогретые солнцем участки с влажной почвой. Сморчки условно съедобны. Они требуют обязательного 15-20-минутного отваривания или сушки для нейтрализации токсинов. После обработки их жарят, тушат или добавляют в соусы.
08:13:38 04-05-2025
Да ну их...
08:51:22 04-05-2025
Фу...
09:31:08 04-05-2025
Харчки ещё
10:05:11 04-05-2025
Очень вкусные грибы! Кто не пробовал, тому не понять.
14:22:27 04-05-2025
Гость (10:05:11 04-05-2025) Очень вкусные грибы! Кто не пробовал, тому не понять....
Да вы и замечательные продукты из Чижика-Светофора лупите за обе щеки! И говорите что очень вкусно!
09:25:56 05-05-2025
Гость (14:22:27 04-05-2025) Да вы и замечательные продукты из Чижика-Светофора лупит... в магните и пятёрочке продаются те же товары и продукты что и светофоре специально ходил и смотрел и сравнивал так что как то так
17:04:00 04-05-2025
Гость (10:05:11 04-05-2025) Очень вкусные грибы! Кто не пробовал, тому не понять.... Шляпа ваши сморчки и строчки тоже, попробуйте белые и лисички пожарить, и грузди со сметаной (не жарить). Соседке каждый год плохо становится от них и каждый год ест, зачем не пойму.))
10:26:57 04-05-2025
Алтайские грибники ведрами собирают клещей.
10:49:57 04-05-2025
Собирать руками куда удобнее чем ведрами.
17:04:41 04-05-2025
Гость (10:49:57 04-05-2025) Собирать руками куда удобнее чем ведрами.... Срезать ещё ловчее))
16:04:42 04-05-2025
Даже грибы нашим комментатором сделали что-то плохое. Грибы как грибы, ел - не отравился. Да и с Горного только приехал, попробовал там местное блюдо Дёргём называется, после него можно уже есть всё сомнительное.
15:17:27 11-05-2025
Гость (16:04:42 04-05-2025) Даже грибы нашим комментатором сделали что-то плохое. Грибы ... Ой ладно, это вы поди сюрстемминг копальхеном еще не закусывали, рекомендую.