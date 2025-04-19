Грибники похвастались первым урожаем сморчков в лесах Алтайского края

Грибы нашли в Троицком районе и в барнаульском ленточном бору

19 апреля 2025, 13:39, ИА Амител

Жители Алтайского края открыли сезон сбора весенних грибов. Люди начали собирать сморчки, рассказали в паблике "Грибы и грибники Алтайского края".

Первый урожай удалось собрать в Троицком районе и в барнаульском ленточном бору. Однако грибов пока мало, найти их еще непросто.

"Подождите немного, со среды хорошая погода будет. Сейчас мало их, только в самых заветных местах вылезли. К следующим выходным будут массово!" – написал в комментариях один из подписчиков.

Сморчки – весенние грибы, появляющиеся после схода снега, достигают 10–30 см в высоту. Растут сморчки в лесах, степях и садах. Предпочитают прогретые солнцем участки с влажной почвой.

Эти грибы условно съедобны. Они требуют обязательного отваривания в течение 15–20 минут или сушки для нейтрализации токсинов. После обработки их жарят, тушат или добавляют в соусы как деликатесный ингредиент.