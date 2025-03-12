Алтайские полицейские спасли девушку, которая попыталась покончить с собой 8 марта

Правоохранители сделали ей искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца

12 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Полицейские Сунер Ептешев и Денис Некоров / Фото: МВД Республики Алтай

В Усть-Канском районе Республики Алтай полицейские спасли девушку, которая попыталась свести счеты с жизнью, сообщили в МВД региона.

Поздним вечером 8 марта местный житель обратился в полицию, так как его 25-летняя сожительница после ссоры закрылась в доме и не отвечала на звонки. До этого девушка отправила парню фото с предметом, с помощью которого она хотела покончить с собой, если тот не вернется.

Старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Сунер Ептешев и участковый уполномоченный полиции Денис Некоров прибыли на место, но дверь им никто не открыл. Стражи порядка разбили окно и вошли в дом. Внутри они обнаружили девушку на полу без признаков жизни. У нее при этом был слабый пульс, правоохранители немедленно сделали ей искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.