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Алтайские полицейские спасли девушку, которая попыталась покончить с собой 8 марта

Правоохранители сделали ей искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца

12 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Полицейские Сунер Ептешев и Денис Некоров / Фото: МВД Республики Алтай
Полицейские Сунер Ептешев и Денис Некоров / Фото: МВД Республики Алтай

В Усть-Канском районе Республики Алтай полицейские спасли девушку, которая попыталась свести счеты с жизнью, сообщили в МВД региона.

Поздним вечером 8 марта местный житель обратился в полицию, так как его 25-летняя сожительница после ссоры закрылась в доме и не отвечала на звонки. До этого девушка отправила парню фото с предметом, с помощью которого она хотела покончить с собой, если тот не вернется.

Старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Сунер Ептешев и участковый уполномоченный полиции Денис Некоров прибыли на место, но дверь им никто не открыл. Стражи порядка разбили окно и вошли в дом. Внутри они обнаружили девушку на полу без признаков жизни. У нее при этом был слабый пульс, правоохранители немедленно сделали ей искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.

"После повторного проведения неотложной помощи у сельчанки появились признаки жизни, после чего она была передана подоспевшим медицинским работникам", – рассказали в ведомстве.

спасение людей Республика Алтай

Комментарии 5

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Гость

13:10:04 12-03-2025

25 лет уже, а мозгов все еще нет.

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Musik

13:22:32 12-03-2025

восточная любоф.

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Гость

14:45:54 12-03-2025

Дура клиническая

  4 Нравится
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Гость

14:54:17 12-03-2025

С утра была статья про запрет фалоимитаторов.
Теперь точно запретят

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Гость

17:13:00 12-03-2025

У нее при этом был слабый пульс, правоохранители немедленно сделали ей искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.
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пульс и массаж сердца вещи несовместимые!
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а за то что спасли - молодцы!

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