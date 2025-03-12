Алтайские полицейские спасли девушку, которая попыталась покончить с собой 8 марта
Правоохранители сделали ей искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца
12 марта 2025, 13:00, ИА Амител
В Усть-Канском районе Республики Алтай полицейские спасли девушку, которая попыталась свести счеты с жизнью, сообщили в МВД региона.
Поздним вечером 8 марта местный житель обратился в полицию, так как его 25-летняя сожительница после ссоры закрылась в доме и не отвечала на звонки. До этого девушка отправила парню фото с предметом, с помощью которого она хотела покончить с собой, если тот не вернется.
Старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Сунер Ептешев и участковый уполномоченный полиции Денис Некоров прибыли на место, но дверь им никто не открыл. Стражи порядка разбили окно и вошли в дом. Внутри они обнаружили девушку на полу без признаков жизни. У нее при этом был слабый пульс, правоохранители немедленно сделали ей искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.
"После повторного проведения неотложной помощи у сельчанки появились признаки жизни, после чего она была передана подоспевшим медицинским работникам", – рассказали в ведомстве.
13:10:04 12-03-2025
25 лет уже, а мозгов все еще нет.
13:22:32 12-03-2025
восточная любоф.
14:45:54 12-03-2025
Дура клиническая
14:54:17 12-03-2025
С утра была статья про запрет фалоимитаторов.
Теперь точно запретят
17:13:00 12-03-2025
У нее при этом был слабый пульс, правоохранители немедленно сделали ей искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца.
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пульс и массаж сердца вещи несовместимые!
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а за то что спасли - молодцы!