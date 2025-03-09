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Умер предполагаемый убийца главы Завьяловского района

45-летний Анатолий Фенин скончался в больнице

09 марта 2025, 19:10, ИА Амител

Анатолий Фенин / Фото: группа Завьяловского района во "ВКонтакте"
Анатолий Фенин / Фото: группа Завьяловского района во "ВКонтакте"

Предполагаемый убийца главы Завьяловского района Николая Онищенко умер в больнице. Как сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на источник, 45-летнего Анатолия Фенина не стало 9 марта в обед.

Информацию о смерти Фенина также подтвердили в следственном управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя, который после произошедшего пытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому.

Предположительно, 51-летнего чиновника застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. По информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

7 марта похоронили Николая Онищенко. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приехал в Завьялово на церемонию прощания с убитым главой Завьяловского района.

Исполняющим обязанности главы Завьяловского района назначен Максим Селлер. Ранее он занимал должность заместителя главы района по экономическим вопросам.

Алтайский край Происшествия
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Комментарии 19

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Гость

20:11:44 09-03-2025

"Нэт чэловэка, нэт проблэм". Не примите за кощунство, это о системе. С трагедией обязательно необходимо разбираться и психологам, и следствию, хотелось бы надеяться.

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Гость

20:12:09 09-03-2025

Зачем в себя стрелять было, если за правду бился ?

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Гость

21:02:59 09-03-2025

Гость (20:12:09 09-03-2025) Зачем в себя стрелять было, если за правду бился ?...
Сам-то как думаешь?

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Гость

21:06:56 09-03-2025

Гость (20:12:09 09-03-2025) Зачем в себя стрелять было, если за правду бился ?... Сидеть 20 лет?

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Олег

20:35:03 09-03-2025

Печально, что в этой истории все умерли.
Теперь никто не виноват. Мертвых не судят.

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Гость

06:59:27 10-03-2025

Олег (20:35:03 09-03-2025) Печально, что в этой истории все умерли.Теперь никто не ... Неужели уголовное дело будет закрыто ? А может был ТРЕТИЙ участник в этом событии , он жив и где-то прячется закулисами действа ?
Откуда знать-то , может дело связано с наркомафией , кокаином и Сомалийскими пиратами ? Почему версия именно о рабочем месте ?

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Гость

22:21:57 09-03-2025

В голову выстрелил себе, что должен был выжить?

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Гость

22:24:50 09-03-2025

Кто нибудь слышал про сильное душевное состояние волнения? Вот Вам пример. А вообще-то, это классика, драма. Это урок всем нам без исключения. Что может быть если ....

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Гость

01:31:46 11-03-2025

Гость (22:24:50 09-03-2025) Кто нибудь слышал про сильное душевное состояние волнения? В... какой урок? что психу не место в руководящей профессии?

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Гость

22:31:38 09-03-2025

По видео нападения есть вопросы. Это точно был майор? Он не видел ружьё? Где его навыки профессиональные? А тот, который в авто сидел, тоже наверно "полковник"?

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Гость

22:39:36 09-03-2025

Там... В вечности... Нет вопросов...
Это место одних ответов...
Там они сами поймут друг друга... И простят...

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Гость

01:32:43 11-03-2025

Гость (22:39:36 09-03-2025) Там... В вечности... Нет вопросов...Это место одних отве... один как мученик, второй сразу в Ад как убийца

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Гость

08:01:11 10-03-2025

Славатебегосподи, отмучился.

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Гость

08:49:23 10-03-2025

Гость (08:01:11 10-03-2025) Славатебегосподи, отмучился.... Самоубийцы, Царства Бога на земле не наследуют.

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Гость

01:31:08 11-03-2025

Гость (08:01:11 10-03-2025) Славатебегосподи, отмучился.... таких за воротами кладбища хоронят как собак без отпевания

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Гость

09:45:35 10-03-2025

Мужик ! Пошел на принцип, но и совестливый. Таких мало осталось - система всех съела

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Гость

01:35:23 11-03-2025

Гость (09:45:35 10-03-2025) Мужик ! Пошел на принцип, но и совестливый. Таких мало остал... где там совесть? убийца, опозорил семью, им теперь только уехать подальше и сменить фамилию убийцы

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Гость

01:30:26 11-03-2025

опозорился малодушный убийца, семью опозорил, им теперь только переезжать за 2000 км и фамилию убийцы менять, а ему прямиком в Ад

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Гость

01:33:49 11-03-2025

почему предполагаемый? его жена же сказала, что это он " - его довели , затравили" - сразу сдала через 5 минут

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