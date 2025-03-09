Умер предполагаемый убийца главы Завьяловского района
45-летний Анатолий Фенин скончался в больнице
09 марта 2025, 19:10, ИА Амител
Предполагаемый убийца главы Завьяловского района Николая Онищенко умер в больнице. Как сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на источник, 45-летнего Анатолия Фенина не стало 9 марта в обед.
Информацию о смерти Фенина также подтвердили в следственном управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.
Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя, который после произошедшего пытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому.
Предположительно, 51-летнего чиновника застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. По информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.
7 марта похоронили Николая Онищенко. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приехал в Завьялово на церемонию прощания с убитым главой Завьяловского района.
Исполняющим обязанности главы Завьяловского района назначен Максим Селлер. Ранее он занимал должность заместителя главы района по экономическим вопросам.
20:11:44 09-03-2025
"Нэт чэловэка, нэт проблэм". Не примите за кощунство, это о системе. С трагедией обязательно необходимо разбираться и психологам, и следствию, хотелось бы надеяться.
20:12:09 09-03-2025
Зачем в себя стрелять было, если за правду бился ?
21:02:59 09-03-2025
Гость (20:12:09 09-03-2025) Зачем в себя стрелять было, если за правду бился ?...
Сам-то как думаешь?
21:06:56 09-03-2025
Гость (20:12:09 09-03-2025) Зачем в себя стрелять было, если за правду бился ?... Сидеть 20 лет?
20:35:03 09-03-2025
Печально, что в этой истории все умерли.
Теперь никто не виноват. Мертвых не судят.
06:59:27 10-03-2025
Олег (20:35:03 09-03-2025) Печально, что в этой истории все умерли.Теперь никто не ... Неужели уголовное дело будет закрыто ? А может был ТРЕТИЙ участник в этом событии , он жив и где-то прячется закулисами действа ?
Откуда знать-то , может дело связано с наркомафией , кокаином и Сомалийскими пиратами ? Почему версия именно о рабочем месте ?
22:21:57 09-03-2025
В голову выстрелил себе, что должен был выжить?
22:24:50 09-03-2025
Кто нибудь слышал про сильное душевное состояние волнения? Вот Вам пример. А вообще-то, это классика, драма. Это урок всем нам без исключения. Что может быть если ....
01:31:46 11-03-2025
Гость (22:24:50 09-03-2025) Кто нибудь слышал про сильное душевное состояние волнения? В... какой урок? что психу не место в руководящей профессии?
22:31:38 09-03-2025
По видео нападения есть вопросы. Это точно был майор? Он не видел ружьё? Где его навыки профессиональные? А тот, который в авто сидел, тоже наверно "полковник"?
22:39:36 09-03-2025
Там... В вечности... Нет вопросов...
Это место одних ответов...
Там они сами поймут друг друга... И простят...
01:32:43 11-03-2025
Гость (22:39:36 09-03-2025) Там... В вечности... Нет вопросов...Это место одних отве... один как мученик, второй сразу в Ад как убийца
08:01:11 10-03-2025
Славатебегосподи, отмучился.
08:49:23 10-03-2025
Гость (08:01:11 10-03-2025) Славатебегосподи, отмучился.... Самоубийцы, Царства Бога на земле не наследуют.
01:31:08 11-03-2025
Гость (08:01:11 10-03-2025) Славатебегосподи, отмучился.... таких за воротами кладбища хоронят как собак без отпевания
09:45:35 10-03-2025
Мужик ! Пошел на принцип, но и совестливый. Таких мало осталось - система всех съела
01:35:23 11-03-2025
Гость (09:45:35 10-03-2025) Мужик ! Пошел на принцип, но и совестливый. Таких мало остал... где там совесть? убийца, опозорил семью, им теперь только уехать подальше и сменить фамилию убийцы
01:30:26 11-03-2025
опозорился малодушный убийца, семью опозорил, им теперь только переезжать за 2000 км и фамилию убийцы менять, а ему прямиком в Ад
01:33:49 11-03-2025
почему предполагаемый? его жена же сказала, что это он " - его довели , затравили" - сразу сдала через 5 минут