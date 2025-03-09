Умер предполагаемый убийца главы Завьяловского района

45-летний Анатолий Фенин скончался в больнице

09 марта 2025, 19:10, ИА Амител

Анатолий Фенин / Фото: группа Завьяловского района во "ВКонтакте"

Предполагаемый убийца главы Завьяловского района Николая Онищенко умер в больнице. Как сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на источник, 45-летнего Анатолия Фенина не стало 9 марта в обед.

Информацию о смерти Фенина также подтвердили в следственном управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Напомним, 4 марта в Завьяловском районе Алтайского края убили главу местной администрации Николая Онищенко. По подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя, который после произошедшего пытался свести счеты с жизнью. С тяжелым ранением головы его перевезли в больницу Барнаула и ввели в искусственную кому.

Предположительно, 51-летнего чиновника застрелил бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. По информации Следкома, поводом для убийства мог послужить конфликт, возникший на фоне отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

7 марта похоронили Николая Онищенко. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приехал в Завьялово на церемонию прощания с убитым главой Завьяловского района.

Исполняющим обязанности главы Завьяловского района назначен Максим Селлер. Ранее он занимал должность заместителя главы района по экономическим вопросам.