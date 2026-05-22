Алтайские производители соберутся 23 мая на большой ярмарке в Барнауле

Ярмарку приурочили к празднованию Дня российского предпринимательства

22 мая 2026, 08:03, ИА Амител

Ярмарка / Торговля / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Барнауле 23 мая пройдет большая ярмарка товаров алтайских производителей "Выбирай свое!". Горожанам представят продукты питания, украшения, товары для красоты и здоровья, а также изделия местных мастеров.

Мероприятие состоится на улице Мало-Тобольской с 12:00 до 20:00. Помимо торговых площадок, для гостей подготовят концертную программу с выступлениями творческих коллективов, розыгрыши, детские развлечения, диджей-сет, гастрономическую площадку и фотозоны.

На ярмарке жители смогут приобрести украшения, предметы декора, бытовую химию, продукцию для красоты и здоровья, а также сыры, мед, халву, мясную и молочную продукцию, напитки, сливочные и растительные масла и другие товары алтайских производителей.

Как сообщили в администрации города, ярмарку приурочили к празднованию Дня российского предпринимательства. Организатором выступает комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула.